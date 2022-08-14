نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجديد الفضائية بدر سات بدون تشويش AL JADEED اتش دي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تخفى أهمية مشاهدة قناة تلفزيون الجديد اللبناني عند الجمهور العربي وليس لبنان فقط، لذلك يسعى العديد من الأشخاص للحصول على بث القناة ومتابعتها يومياً ولهذا السبب ننشر تردد قناة الجديد اللبنانية 2022 الجديد بإشارة قوية، جدير بالملاحظة ان القناة تبث في الوقت الحالي على عرب سات القمر المباشر بدر 4، القناة هي متنوعة في إنتاج برامجها وكذلك هذه القناة تعتبر إخبارية بشكل كبير وتتابع الأحداث والتطورات في لبنان بتغطيات مميزة وموسعة مع عدد من النشرات الإخبارية بمجموع خمس نشرات على فترات اليوم.

تردد قناة الجديد اللبنانية الجديد

تم توفير التردد الجديد لقناة الجديد الفضائية اللبنانية الأمر الذي يسمح بالتقاط بث هذه القناة بأفضل جودة وتنقية وبدون تشويش حيث تعمل بدقة الصور الواضحة وهي HD المتوافقة مع قمر بدر سات تردد مباشر ضمن آخر تحديث، وتعتبر القناة اللبنانية الفضائية هذه ضمن قائمة أفضل قنوات دولة لبنان وتحل ترتيب متقدم بين القنوات العربية وهي قناة يملكها القطاع الخاص تُعنى بالأخبار والتنوع في جدولة برامجها سواء ترفيهية او سياسية وفنية واجتماعية.

ما هو تلفزيون الجديد مباشر

لم يقتصر جمهورها فضائية الجديد على السكان المحليين-ولكن- لما رسخته من الدور الإعلامي الفعال اصبح جمهورها من كل البلدان العربية خاصة منطقة الشرق الأوسط، فهي تسلط الأضواء وترصد كل ما يهم الشارع العربي وآخر الاخبار العاجلة مع تغطيات من قلب الحدث للإسهام بشكل وثيق بصناعة الخبر. وتأتي الجديد الفضائية AL JADEED HD وهي محطة تلفزة لبنانية ذات مسيرة إعلامية يشار لها بالبنان كواحدة من القنوات الغير مسيسة، وهدفها الوحيد عرض وجهات النظر وتقديم الاخبار بالحقائق الفعلية على الأرض.

الجديد قناة تلفزيونية لبنانية ذات تصنيف متنوع، مقرها في لبنان، اشتهرت ببرنامج (طوني خليفة) القائم على النقاشات والحوارات لمواضيع طارئة سواء اجتماعية وسياسية. بدأ أول بث فعلي للجديد في 1992م، وتم بثها تحت اسم نيوز تي في قبل أن يتم تعريب اسم القناة إلى الجديد لاحقاً.

إليك مميزات قنا تلفزيون الجديد

الجديد الفضائية تتوفر بها العديد من المميزات الغير معهودة في باقي القنوات الأخرى ما قادها لتصدر قائمة القنوات اللبنانية بل والعربية، ولفهم أفضل ماهي تلك المميزات من السطور التالية

تظهر استطلاعات الراي ان سطوع نجم القناة الفضائية(الجديد) يتركز في بعض الدول بشكل أكبر إذ لهذه القناة نصيب الأسد في كسب الجمهور في كل من جمهورية لبنان، وسوريا، ومصر، وفلسطين، إذ تسجل القناة أعلى نسب مشاهدة في هذه الدول.

يجمع التلفزيون اللبناني الجديد جميع خصائص القنوات المتكاملة في العديد من مجالات السياسية والمجتمع والكوميديا، وتسعى لتكون بمثابة قناة تتناول المادة الإعلامية (بعمق) لجميع القضايا والأحداث من خلال وسائل الإعلام عبر استضافة الصحفيين والكتاب ورجال السياسة.

تخصص بدر سات لتبث عليه بدقة اتش دي.

تذيع قناة الجديد الفضائية 4 نشرات إخبارية وهي (النشرة الصباحة، ونشرة الظهيرة، والمسائية ، والليلية) يومياً وطوال الأسبوع، ويعمل مع محطة الجديد قامة من المذيعين وشبكة مراسلين ينتشرون في اهم العواصم العربية.

يتم توفير بث مباشر خاصة بهذه القناة”الجديد تي في” عبر الموقع الإلكتروني التابع للقناة بخدمة اشتراك.

برامج الجديد الفضائية 2022

هنا بيروت برنامج يومي يتناول آخر أحداث بيروت يبث بعد نشرة الثانية والنصف من تقديم المذيعين رواند ابو خزام جوزفين ديب ادم شمس الدين وليال سعد، ويستضيف شخصيات سياسية واجتماعية ومحللين للتعرف على جديد التطورات.

عمشان Show – الموسم الثاني، هو برنامج يومي في إطار هزلي، يتناول كل بعض القضايا السياسية والاجتماعية بطرق ساخرة تهكمية تبعث على السخرية مثل اللعب على التناقضات.

المفاوض

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يسقط حكم الفاسد الموسم الثاني

صباح اليوم

برنامج الحدث، نافذة تطل يومياً لنقل الحدث لحظة بلحظة وقراءة أبعاده، لتحقيق ذلك يستضيف وجوه بارزة في السياسة والإعلام.

تردد قناة الجديد الفضائية على بدر سات

يتم البحث عن قناة الجديد على قمر بدر سات 26.0°E وهي توفر تردد عالي الوضوح لإستقبال إشارة البث فضائياً وهذا التردد تم مشاركته في الجدول التالي بالبيانات المدرجة أدناه

تردد القناة الفضائية 11977 تعديل القطبية V ضبط معدل الترميز 27500 القمر الصناعي بدر سات Arabsat- بدر 4- 26 درجة شرق

تقوم حاليا قناة الجديد AL JADEED HD بتطوير نظام البث من ناحية الجودة فقد انتهت اعتماد نظام الجودة HD للوضوح فائق الدقة بتردد عالي من خلال بثها المتواصل على مدار 24 ساعة من خلال الأقمار الصناعية، وتوفر بث مباشر برابط مخصص لذلك على الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، ويتم استقبال الجديد من خلال بدر 4 بتردد عالي الوضوح.