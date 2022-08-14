نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الجديد 2022 يحمل مزايا عجيبة وضرر واحد علي الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتساب الجديد 2022 الذي اصبح متاح في الإصدار التجريبي للتطبيق في متجر جوجل بلاي وابل أستور، شمل هذا التحديث خدمة جديدة جدا تحمل شعار (ما بين الخصوصية وضرب براءة الأطفال) وهي الخدمة التي تسمي view once وهي عبارة عن رؤية رسالة الواتساب لمرة واحدة فقط ثم تختفي مطلقا من جميع الأجهزة، فالخوف من هذه الخدمة تأتي علي الأطفال الذين يستخدموا والواتساب وذلك من رسائل مضلة تأتي اليهم بها ما يضرب البراءة والطفولة من صور ورسائل ومقاطع فيديوهات تحمل ضرر نفسي علي الأطفال، لذا نكتشف سويا أهم مزايا واتساب الجديدة عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تحديث واتساب الجديد 2022

ضم التحديث الجديد في برنامج الواتس اب مجموعة من المعايير والضوابط الهامة التي من شانها تقدم إليكم مزايا وخدمات رائعة بغض النظر عن الضرر الوحيد الذي ذكرناه في المقدمة والخاص باستقبال الأطفال مقاطع فيديو وصور لا تتناسب مع الطفولة، أما المزايا التي يقدمها التطبيق فتشمل الخصوصية بمعني إذا كنت تريد إرسال أرقام مالية أو أرقام بنكية أو صور خاصة تحميل بعض المعلومات الهامة لمدة زمنية بسيطة يستقبلها الشخص ثم تختفي مباشرة تتم من خلال view once الخدمة الجديدة التي يعرضها تطبيق watts app في إصداره الجديد التجريبي.

مزايا تطبيق واتس اب الجديد

يتميز التطبيق الجديد للواتساب على مجموعة من التطويرات والتحديثات الغير طبيعية الرائعة التي ضمت ذهول الملايين مثل إمكانية فتح تطبيق الواتساب علي اكثر من جهاز في نفس الوقت بدون استمرار المصدر الأول لتطبيق الواتس أب مشغل بيه خدمة الأنترنت، ويسمح في هذه الخدمة بتوصيل 4 أجهزة مباشرة في التطبيق، ولكي تستخدم هذه الخدمة عليك بفتح التطبيق ومن ثم النقر علي 3 نقاط في اعلي القائمة الرئيسية للتطبيق وبعدها الضغط علي الأجهزة المرتبطة linked devices، ومنها إلي التحسينات ثم الموافقة.

قراءة رسائل الواتساب بدون علم الراسل

الكثير من الأشخاص يرغبون أن يطلعوا علي الرسائل الواردة اليهم عبر تطبيق الواتساب دون علم الراسل مباشرة أي معني أخر دون أن يتم أظهار العلامات الزرقاء، تتم هذه الألية عن طريق إضافة watoolkit تلك الخدمة الجديدة المميزة التي تساعد الكثير من الأشخاص في التعرف علي ما يتم وروده اليهم دون معرفة الراسل انه تم الاطلاع علي الرسائل.

احدث مزايا واتساب الجديدة

حدث تطبيق واتساب العديد من المزايا له في الساعات الأخيرة ولا سيما بعد المنافسة الشرسة مع التطبيقات الأخري والتي أشهرها تلغرام وسجنال وغيرهم من تطبيقات التواصل، فكان أبرز هذه التحديثات هي زيادة عدد مجموعات الواتساب من 100 إلي 512 وجاري اختبار هذه التجربة في الساعات الأخيرة.

وصلنا إلي ختام تحديث واتساب الجديد 2022 ما بين الخصوصية وضرب براءة الأطفال.