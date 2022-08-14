نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موصفات هاتف شاومي ريدمي K50i اقوي كاميرا وأعلي امكانيات تنافس أقوى الماركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أصدرت مؤخرا خلال الأيام السابقة شركة شاومي هاتف جديد حيث من المعروف أن هواتف شاومي أهم ما تهتم به في الهاتف هو أن يكون مصمم لأحدث الألعاب القتالية والثقيلة دون أن يؤثر هذه الألعاب على سرعة وإداء الجهاز ، حيث بلغ سعر الهاتف للنسخة ١٢٨ داخل السعودية ١٥٠٠ ريال سعودي، بينما داخل دولة الكويت ١٢٠ دينار، بينما وصل سعر نسخة الهاتف ١٢٨ جيجا إلى سعر ٧٦٠٠ جنية مصري، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم عيوب مواصفات هاتف شاومي k50i.

أواجه القصور في هاتف ريدمي K50i الجديد

عند يقوم أي شخص بشراء هاتف جديد أول ما يقوم بالبحث عنه هو عيوب هذا الهاتف، وأوجه القصور والنقص به، ليحدد بناء على ذلك احتياجاته من استخدام الجهاز، ولذلك سوف نوضح لكم أهم العيوب التي توجد هاتف شاومي ريدمي K50i .

على الرغم من معدل سرعة الشاشة يصل إلى ١٤٤ هيرتز، إلا أنه عند استخدام الهاتف على معدل التحديث هذا فيتم استهلاك جزء كبير من البطارية.

على الرغم من أن الهاتف يتمتع بالعديد من الخصائص الحديثة إلا أنه لا يدعم خصية الراديو الأمر الذي يزعج بعض المستخدمين.

من أكثر النواقص التي توجد في علبة الهاتف هو أنه يأتي الهاتف دون شراء شاحن له.

موصفات هاتف شاومي ريدمي K50i

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة أهم العيوب والنواقص التي توجد بهذا الهاتف الجديد لشركة شاومي، نتابع معكم أهم المواصفات للهاتف والتي تهم أي مستخدم موضحة كالتالي.

يتمتع الهاتف بقوام جميل وجذاب ومتين وهو مصنوع من الزجاج والألومنيوم الذي يجعله يقوم الخدوش والغبار .