وحش الكاميرات هاتف ١٤ برو ماكس مميزاته وعيوبة وكذلك السعر المتوقع فى اكثر من بلد

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عمر شويل - جدة هاتف ١٤ برو ماكس، يعتبر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس من أشهر وأحدث الهواتف في عام ٢٠٢٢ حيث يمتلك هذا الهاتف الكثير من الخصائص المميزة حيث زاد البحث عن تلك الهاتف في الآونة الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص حيث أعلنت شركة apple الأمريكية عن اقتراب ظهوره في مصر والمملكة العربية السعودية وسوف نتناول خلال هذا المقال اهم المميزات والأسعار المتوقعة لتلك الهاتف.

هاتف ايفون 14 برو ماكس مواصفات ومكانيات جبارة تعرف عليها الآن

مميزات هاتف ١٤ برو ماكس

يتميز تلك الهاتف بالعديد من المميزات التي تجذب الكثير علاوة على تصميمه المميز وسوف نتناول خلال تلك السطور أهم مميزات هاتف ١٤ برو ماكس:

حيث أنه من المعروف أنه يمتلك تلك الهاتف ذاكرة ٦٤ و١٢٨ و٢٥٦ و٥١٢ حسب الفئة السعرية له. كما يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بجودة كاميرا أمامية عالية حوالي ١٢ ميجا بكسل وكاميرا خلفية ٤٨ ميجا بكسل. كما يتميز تلك الهاتف ببصمة أصبع وبصمة وجه ورمز سري له. يصل سرعة الهاتف والمعالج ١٢ امبير.

مواصفات هاتف 14 برو ماكس

كما يتمتع الهاتف بسعة بطارية حوالي ٤٥٠٠ ملي امبير. يتميز هاتف ١٤ برو ماكس بالوزن الخفيف ١٩٦ جرام. يصل طول الهاتف إلى ١٦٣ مل ويبلغ عرض هاتف ١٤ برو ماكس حوالي ٧٤ مل. يتمتع تلك الهاتف بألوان عديدة منها الابيض والاسود والرمادي والزهري.

عيوب هاتف ١٤ برو ماكس

وبالرغم أن شركة apple تسعى للوصل إلى كامل المميزات إلا أنه يوجد بعض العيوب لهاتف ١٤ برو ماكس ومنها:

لا يمتلك هاتف ١٤ برو ماكس خاصية راديو اف ام. تعتبر سعة البطارية صغيرة للغاية مقارنة بالفئة السعرية.

اسعار هاتف ١٤ برو ماكس