الطريقة الشرعية في شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE في 120 ثانية

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عمر شويل - جدة الطريقة الشرعية في شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE تتم من خلال رابط الموقع الأصلي midasbuy وفقا لمجموعة بسيطة من الخطوات نوضحها إليكم من في السطور التالية عبر موقعكم ثقفني، وتعد أهمية الشدات كبيرة في لعبة ببجي، حيث منها يقوم اللاعبين بشراء الأسلحة التي يلعبون بها ببجي موبايل، حيث تعد ببجي من ألعاب القتال والمغامرة، وتعد اللعبة الأولي في الوقت الحالي تحميلا في الوطن العربي.

الطريقة الشرعية في شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE

هناك طريقة مميزة لشحن الشدات عن طريق الرصيد وهي واحدة من الطرق الموثوقة في ألعاب ببجي، إذا كنت ترغب في الشحن منها عليك أن تكون بإتباع الخطوات التالية:



التوجه إلى لينك موقع Midasbuy.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

تحديد القيمة والعدد الذي تستخدمه في لعبة ببجي من الشدات.

النقر على زر طريقة الدفع.

الضغط على pay naw.

قم بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

يجب عليك مراجعة البيانات والمعلومات جيدا قبل الدخول إلي الشحن وخاصة عند تسجيل id اللعبة، بعد أجراء الخطوات السابقة عليك أن تنتظر إلي وقت لا يتجاوز الثواني كي يصل مقدار ما قمت بيه من شحن ببجي.

شدات ببجي المجانية من موقع Midasbuy

يوفر موقع الشحن العالمي midasbuy شدات مجاناً مع ابرام عمليات الشحن عبر أحد الطرق المتاحة على الموقع، أي بمعني في حالة قمت بالشحن شدات ببجي عدد 300 شدة ستحصل على 150 شدة مجانية وهكذا لذا النظر على أفضل العروض والتخفيضات المتاحة في هذا الوقت يمكنكم من شحن شدات وحصول على شدات مجانية متعددة.

عليكم اصدقائي عند القيام بتحميل لعبة ببجي التأكد من وجود مساحة تخزين لا تقل عن 1.55 جيجا بايت، ورامات لا تقل عن 2 جيجا بايت، واحد أنظمة التشغيل أندرويد لا يقل عن 4.0.1، كما يجب عليك مراعاة ذلك أيضا إذا كنت تقوم بتحميل اللعبة على جهاز الآيفون أيضاً، ونذكركم أعزاءي الأصدقاء بطريقة تحميل ببجي موبايل مجانا وخاصة التحديث الجديد للعبة.

طريقة تحميل لعبة ببجي 2

يمكنكم الآن تنزيل التحديث الجديد من لعبة ببجي 2 الذي يسمي PUBG NEW STATE والمتاح حالياً في متجر جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد، وكما أن التحديث الجديد متاح ايضا إلي أجهزة الآيفون في متجر ابل ستور، يمكنكم تنزيل التحديث الجديد للعبة بدون تحمل اي مصاريف مالية، واليكم رابط شحن ببجي.

أسعار شدات ببجي موبايل الجديدة

يمكنكم اصدقائي الاعزاء شحن لعبة ببجي موبايل بأفضل الأسعار الموجودة في الساحة عبر موقع like4card والذي يوفر شدات ببجي لكل الفئات بداية من 60 شدة الي 18 الف شدة، وإليك بعض الأسعار:

سعر 60 شدة ببجي بسعر 1 دولار.

تسعيرة 300 شدة ببجي مضاف إليه 25 UC PUBG بسعر 95 جنية مصري أو 5 دولار.

سعر 600 شدة مضافة إليها 60 شدة مجانية بسعر 10 دولار أو 191 جنية مصري.

كيفية الفوز في لعبة ببجي موبايل

كي تستطيع الفوز في لعبة ببجي يجب عليك أن تعلم جيداً أسرار ببجي موبايل والتي من أهمها عدم التسرع في الهبوط من طائرة البراشوت والبعد عن الأماكن المكشوفة لعدم القتل وعدم السير في الأراضي المرتفعة وتجنب المناطق المركزية، كما يجب عليك أن تحصن نفسك جيداً من خلال الحصول علي شدات ببجي موبايل المجانية.

وصلنا معكم اعزائي القراء إلي اخر فقرات هذا اللقاء ونذكركم أننا مستعدون للرد على جميع التعليقات أسفل هذا المقال الطريقة الشرعية في شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE.