نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هيبقي سريع طلقة” سبب ضعف شبكة الواى فاى فى المنزل وكيفية تقويتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عائلات كثيرة تعاني من ضعف الانترنت في اوقات عديدة فيتساءلون ما اسباب هذا الضعف فيوجد في المنزل قطع اثاث تمنع الواى فاى من ان يعمل جيدا في هذا المقال سنعرض لك ما هي قطع الاثاث التي تحجب الواى فاى.

الجدران والمرايا تضعف الانترنت:

منها الرخام والاسمنت والباطون والقرميد لذلك يجب وضع الجهاز في منطقه بعيده عن الجدران، والمرايا تعمل كدرع وتجعل اشارة الانترنت ترتد وعندما تكون قريبة من جهاز الواي فاي فيمكن ان تفقد اشارة الانترنت قوتها او ينقطع الاتصال.

الغسالات والاجهزة الكهربائية تضعف الانترنت:

الماء لدية القدرة على حبس طاقة الموجات وهذا يؤثر سلبا على التواصل عبر الانترنت، يجب ابتعاد وضع الراوتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية، ويجب عدم وضع الراوتر بجانب اجهزة التدفئة حتى لا تتسبب الحرارة العالية في تعطيله.

وضع الراوتر بجانب جهاز الكمبيوتر يضعف الانترنت:

ومن الاماكن الغير مناسبة ويقع فيها الكثيرون هي وضع الراوتر بجانب جهاز الكمبيوتر لان هذا يؤدى الى ارتفاع حرارة الراوتر وهذا يؤدى الى تعطيل الجهاز او عدم التقاط الاشارة بشكل سليم، وايضا لا تضع الراوتر بالقرب من الارض لان هذا سيؤدى الى تداخل الاشارات والافضل وضع الراوتر على منضدة مرتفعة نسبيا.

الاشارة المنافسة ونوع الإشارة تضعف الانترنت:

الاجهزة التي تدار على ترددات مختلفة مثل المايكروويف والبلوتوث والكاميرا اللاسلكية تتنافس مع اشارة الواى فاى مما يضعف الاتصال، وهناك عدة انواع من الاشارات مثل 4GHs و5GHs وتختلف خواصها فيجب البحث عن نوع الاستخدام المناسب لك ليحسن نوع اشارة الواى فاى، قوة الاشارة لا تشير الى جودتها لذلك حاول التعرف على مصدر المشكلة والقيام على حلها.

خطوات اتبعها لتقوية شبكة الواى فاى: