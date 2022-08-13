نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تقسيط ابفون تابي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط تقسيط ابفون تابي هو محل تساؤل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب الإصدارات الحديثة للآيفون والتي آخرها برو ماكس 13 والذي تقدم شركة تابي خدمة جيدة جدًا للعملاء يمكنهم التسوق بشكل ممتع ومرن ويحصلون على العديد من المكافآت بشكل مستمر ومن خلال تقسيط المشتريات على دفعات يمكنك الخصول على ايفون وسداد سعره في 4 مرات أو دفعات وبمكسب استرداد يكون نقدي على المشتريات من المتاجر التي يريد الفرد الشراء والتعامل معها لكن دعونا نشرح كل تلك الخطوات في المقال التالي .

خطوات وشروط تقسيط ابفون تابي

ومن أفضل الطرق المخصصة والجديدة من أجل تقسيط الهواتف المحمولة والجوالات داخل المملكة العربية السعودية .

فتقوم الشركة المقدمة للخدمة وهي تابي أن تدفع سعر الآيفون للمتجر بشكل كامل ودفعة واحدة .

وبهذا يسدد العميل سعره على أقساط كل شهر وذلك وفق تسهيلات كثيرة حتى يتم الأمر بكل سهولة ويسر وبساطة .

ولكن هناك شروط وضعتها الشركة من أجل الحصول على ايفون بالتقسيط.

شروط تقسيط ايفون من تابي

فمن ضمن الشروط أن خدمة تقسيط الايفون من شركة تابي تكون متوفرة للسعوديين فقط .

وألا يقل سن الفرد طالب الايفون عن 18 عام.

وأن يكون القسط لا يزيد عن 1500 ريال سعودي شهريًا .

ويمكن أن يقوم العميل بتقسيط سعر الايفون طالما سعره لا يتجاوز 5 آلاف ريال.

وتقوم شركة تابي بعمل خيار التقسيط الخاص بهواتف ايفون لكل الهواتف والجوالات لجميع الماركات.

وكذلك كل المشتريات الأخرى وتقوم بدفع مقدم كدفعة من سعر الهاتف بنسبة 35 % من أجل إنهاء بيانات التقسيط.

وكذلك تتعامل تابي مع كل بطاقات الائتمان.

طريقة الحصول على ايفون تقسيط تابي

أما عن الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على ايفون بالتقسيط من تابي .

أولًا أن تقوم بالدخول لأي متجر من المتاجر الشهيرة كنون وأمازون أو أي متجر من التي تتعامل معها شركة تابي.

ويمكنك التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي ويمكنك ان تنتهي من التسويق وتختار طريقة الدفع عن طريق آخر.

وتقوم بإدخال البيانات التي تطلب منك ويتم الأمر بشكل دقيق وتختار دفع عن طريق تابي وخيار الدفع الملائم.