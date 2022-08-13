نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في السعودية ومصر والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما نريد شراء هاتف ذكي وأحدث ما تم نزوله إلى الأسواق يكون هذا الهاتف هو أفضل اختيار لنا وذلك لأنه يحمل الكثير من المواصفات الجديدة التي لا توجد في كثير من الهواتف ألا أنه يرضي جميع الأذواق ويوجد به أكثر من لون وسوف وضح أهم المواصفات الخاصة به من خلال هذا المقال.

مواصفات هات آيفون ١٤ برو ماكس

يحمل الهاتف بعض المواصفات الحديثة وغير متوفرة في أي هواتف اخرى فقام الكثير بمحاولة التعرف عليها وسوف نوضح تلك المواصفات من خلال النقاط التالية:

يوجد به معالج سداسي النواة يساعد على سرعة الهاتف.

يوجد به كاميرا رباعية تكون الواحدة منهم ١٢ بيكسل.

يوجد به ذاكرة عشوائية تبلغ ٨ جيحا بايت.

وزنه يكون حوالي ١٩٧ جرام فهو خفيف جدا.

سعة البطارية تبلغ ٣٤٢٠ امبير.

عرض الهاتف يكون ٧٤ ملم.

طول الهاتف حوالي ١٦٣ ملم.

مساحة الشاشة كبيرة فهي تبلغ ٦,٦٢ بوصة.

لا يوجد معه سماعة آذن.

يوجد به بصمة الأصبع مصحوبة مع زر القفل.

مصنوع من الألومنيوم والزجاج مقاوم للخدش.

يوجد به منبهات نغمة واهتزاز.

يتميز بصوته النقي.

يحتوي على جودة صورة عالية وصورة نقية.

سعر iphone 14 Pro Max

سوف يتم نزول الهاتف خلال شهر سبتمبر القادم وسوف يتم بيعه بتلك الأسعار التالية:

سعر الهاتف في أوربا حوالي ١٣٤٠ دولار.

سعر الهاتف في مصر ٣٩ أف جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية ٥٥٩٠ ريال سعودي.

سعر الهاتف في الأمارات ٥٥٩٠ درهم.

عيوب الهاتف

على الرغم من مميزاته الرائعة ولكن توجد به بعض العيوب والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: