نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة جاتا GTA أحدث إصدار على جميع الأجهزة والاندرويد والأيفون في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جاتا هي لعبة شعبية منتشرة بشكل كبير في جميع دول العالم، وهي لعبة فيديو ذات إصدارات عديدة على كل من الحاسوب، والبلاي ستيشن، والاكس بوكس، بدأت هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر فقط، ولكن مع التطور التكنولوجي الحديث أصبح بالإمكان لعبها على أجهزة المحمول الحديثة، مما يمكن اللاعب من لعبها في أي مكان، وفي هذا المقال سنتعرف على بداية فكرة اللعبة، بالإضافة إلى المميزات التي تميز هذه اللعبة عن غيرها من الألعاب.

خطوات تحميل لعبة اي فوتبول efootball 2022 mobile أقوى لعبة في 2022 والأكثر تحميلا

فكرة لعبة جاتا

لعبة جاتا من ضمن ألعاب الفيديو المنتشرة بكثرة على شبكات الإنترنت، ويتساءل العديد من الأشخاص عن فكرة لعبة جاتا، ومن خلال تلك النقاط سنوضح كيفية نشأة لعبة جاتا:

بدأت فكرة لعبة جاتا في أستوديو ألعاب اسكتلندي يسمى DMA، تم إنشائه في الثمانينات.

وبدأت الفكرة من لعبة Racing Chase، وكان اللاعب في هذه اللعبة يؤدي دور المجرم أو الشرطب في عالم مفتوح يلعب فيه اللاعب سباقات سيارات أو مطاردات متنوعة، وكانت فكرة هذه اللعبة جيدة.

ولكن تعرضت لمشاكل تقنية عديدة، وكانت هذه المشاكل ستكون سببا فى إلغاء اللعبة نهائيا، ولكن بسبب وجود خلل في اللعبة أصبحت سيارة الشرطة عنيفة بشكل أكبر، مما زاد متعة اللعبة.

وبمرور الوقت تم تطوير اللعبة حتى تم إصدار لعبة جاتا.

لعبة جاتا تتضمن ما يقارب من 70 مهمة، ويمكن للاعب أن ينتقل بين 3 مدن.

ونتيجة للنجاح الكبير للعبة جاتا صدر إصداران آخران لها، وفي كل إصدار منهما مهمات أكثر من الإصدار الأول وسيارات أحدث وأكثر.

مميزات آخر إصدار من لعبة جاتا

يتميز آخر إصدار من لعبة جاتا بعدد من المميزات الرائعة وهي كالتالي: