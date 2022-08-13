نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 2022 إي فوتبول 22 تعليق عربي تحديث 1.14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة efootball pes 2022 إي فوتبول 22 من أمتع الألعاب التي تحاكي كرة القدم والتي يعشقها الغالبية العظمي من محبي العاب الفيديو جيم ذلك لما تتمتع به كرة القدم الحقيقية من شعبية عالية في جميع إنخاء دول العالم وهاصة أوروبا وأنريما الجنوبية والوطن العربي ويتم تطوير ونشر اللعبة من جانب واحدة من أكبر شركات تطوير وبرمجة الألعاب وهي كونامي اليابانية والتي تعمل علي إصدار العديد من التحديثات منذ الظهور الأول للعبة في عام 1998 وأهم ما يميزها هي دعم مختلف منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية بداية من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأكس بوكس وبلاي ستيشن ونظامي اندرويد و ios للهواتف الذكية ونوضح الأن طريقة تحميل efootball pes 2022 للموبيل.

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 للموبيل

قم بتوصيل الجوال عبر شبمة الإنترنت عن طريق بيانات الهاتف أو أحد شبكات الواي فاي المتاحة. بعد ذلك التوجهه إلي متجر تطبيقات جوجل بلاي الخاص بجوالات اندرويد أو متجر أبل ستور لجوالات أيفون. ثم الضغط علي صندوق البخث الموجود أعلي الصفحة وكتابة أسم اللعبة efootball 22 وتبداء البحث. بعد ذلك تجد اللعبة في النتيجة الأولي في البحث وتقوم بالضغط علي تثبيت الموجودة بجانب اللعبة. ثم تقوم بفتخ اللعبة بعد إكتمال التحميل وتقوم بكتابة الإسم والبريد الإلكتروني. بعد ذلك تختار وضع اللعب النضل لك سواء مباراة فردية أو مبارة مع الأصدقاء عبر شبكة الانترنت.

تحديث Efootball pes 22

في حالة إذا كانت اللعبة مثبته بالفعل علي جوالك فيمكنك تحديث اللعبة إلي أخر إصدار 1.14 بسهولة بخطوات بسيطة نوضحها خلال السطور القادمة.

في البداية توصيل الموبيل بشبمة انترنت قوي لسهولة التحميل. ثم من صندوق البحث في صفخة المتجر الخاص بنظام تشغيلك تقوم بكتابة أسم اللعبة efootball pes 22. بعد ذلك تلاحظ ظهور اللعبة وبجانبها أيقونة تحديث. تقوم بالضغط علي تحديث اللعبة والانتظار حتي إكتمال التحميل. ثم تقوم بفتح اللعبة لتجد إتمام التحديث الجديد بنجاح.

مميزات efootball pes 2022