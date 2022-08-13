نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون 14 iphone 14 pro max في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول آيفون 14، ينتظر جميع المهتمين بالهواتف الذكية واكتشاف كل ما هو جديد بها، انطلاق قنبلة أبل القادمة وهو نزول سلسلة جديدة من أيفون، تتضمن أيفون 14 ، وأيفون 14ماكس، آيفون 14برو ماكس، وذلك بعد النجاح والمبيعات التي حققتها سلسلة آيفون 13 السابقة والتي يتم إصدارها فى عام 2021 الماضي، وعلى الرغم من عدم الكشف بشكل رسمي عن موعد نزول ايفون 14 وإزاحة الستار عنه إلا أن هناك بعض التسريبات التي تفيد أنه سوف يتم إطلاقه ما بين أواخر شهر سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر المقبلين، ومن ثم نزوله فى الأسواق العربية بعد أشهر قليلة من إطلاقه بواسطة شركة آبل الأمريكية، كما أكدت التوقعات أن سلسلة أيفون 14 سوف تأتى بمواصفات خرافية وفارقة عن النسخ القديمة، والتي سوف نكشف عن البعض منها فى هذا المقال وفقاً لما جاء فى بعض المواقع المهتمة بالتقنية والتكنولوجيا، فتعرف معنا عن موعد إطلاق آيفون 14، وأهم المواصفات التي سوف يأتي بها.

موعد مواصفات ايفون 14 الجديد 2022

يتوقع أن يتم إصدار أيفون 14 المنتظر بنظام تشغيل ios v15 مزود بمعالج A16، وشاشة بنوعية AMOLED التي تتميز بتقنيات حديثة وهى أكسيد الكريستالات.

كما يأتي ببطارية قوية بسعة 3687 ملى أمبير، وسوف يتوافر الهاتف بعدد من النسخ المختلفة وفقا لمساحة الذاكرة الداخلية والتي ستكون متنوعة ما بين 128، 256، 512 جيجا بايت.

وأما عن كاميرات هاتف آيفون 14 التي تهم الكثير من المستخدمين سواء كاميرا السيلفي الأمامية أو الكاميرا الأساسية الخلفية، فمن المتوقع أن يكون مزود بثلاث كاميرات خلفية تكون بحجم 48 ميجا بيكسل.

أما عن الشاشة فسوف تكون 6.1 إنش بعرض 78.1 مل، وطول 160 مل، ويكون الهاتف بسمك 7.65، أما عن وزن الهاتف فهو من المتوقع أن يكون 232 جرام.

سعر هاتف آيفون 14 وموعد نزوله فى مصر والسعودية

تأتى التوقعات أنه سوف يتم إطلاق أيفون 14 فى بداية عام 2023 القادم بعد أن يتم إطلاقه من الشركة المنتجة بشكل رسمي، ولكن سوف يأتي بأسعار مرتفعة وزيادة تقدر بـ 100 دولار عن هاتف أيفون 13 السابق، ليكون سعره فى مصر يساوى 27 ألف جنيه مصري تقريباً، أما عن السعر في السعودية فمن المتوقع أن يبدأ من 3 آلاف و800 ريال سعودي ويصل إلى 4 آلاف ريال سعودي.