نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 14 برو ماكس تعرف على المواصفات والسعر وموعد إصداره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو ماكس المواصفات والسعر الذي طال انتظاره تعرف معنا على السعر وموعد إصدارة تعد الشركة مصنفة كواحدة من اكثر العلامات التجارية ذات قيمة في العالم كما أنها تعد ثاني اكبر شركة للهواتف المحمولة ورابع اكبر بائع لوحدات أجهزة الكمبيوتر بالإضافة لكونها من اكبر خمس شركات في تكنولوجيا المعلومات لذلك يتساءل الكثير من عشاقه عن سعر ومواصفات أيفون 14 برو ميكس اليوم نقديم هذا التقرير عن هذا الموضوع ومعرفة كافة المعلومات الخاصة به و الوصول إلى النتائج الأكيدة من مميزاته وأجودته.

مواصفات iphone pro max

الهاتف مصنوع من الزجاج.

بإطار مصنوع من الالمونيوم لحماية الجهاز.

كما يصل وزن هاتف الإصدار الجديد إلى 226 جرام.

يأتي الهاتف بصوت نقي تماما.

يوجد به ثقب مخصص للكاميرا الأمامية على عكس الإصدارات الأخري.

ويتم العمل على تصميم زر التحكم بالصوت يكون بشكل دائري.

من المقرر انه يأتي بخاصية Face ID ومستشعر تقارب يوجد أسفل الشاشة.

كما انه ضد الماء والأتربة.

يشمل كاميرا رباعيات الأبعاد مما يعمل على توضيح التفاصيل الدقيقة.

يكون مقاوم للخدش وسيعمل بخاصيه الشحن السريع.

ويحتوي على سماعة المكالمات الجزء العلوي من الهاتف.

معدل الترميز في الهاتف حوالي 120 هرتز.

التقنية المتوفرة في الهاتف تكون Qhd.

بالإضافة إلى الحصول على ميمو جديد حيث أن التصوير يكون بتقنية 8k.

ألوان أيفون 14 برو max

يأتي الإصدار الجديد لشركة أبل بالعديد من الألوان والمختلفة وهي: يتوفر بخمس ألوان أيفون 14 و أيفون 14 ماكس وهي الأبيض والأحمر والأسود والأرجواني والأزرق. ويكون أيفون 14 برو أيفون 14 برو ماكس بألوان الفضي والذهبي والجرافيت والأرجواني الحديث.

سعر أيفون 14 برو max

يتمتع الهاتف بالعديد من المزايا منها السعر الذي يبلغ الأتي:

يبلغ حجم 256 جيجابايت 4100 ريال سعودي، 4700 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

ويأتي بسعر 22,500 جنيه لحجم 256 جيجابايت 26,500 جنيه لحجم 512 جيجابايت بجمهورية مصر العربية.

كما يتراوح سعره من 1100 إلى 1400 دولار أمريكي لحجم 512 جيجابايت وحجم 226 جيجابايت يصل إلى 1099 تقريبا دولار أمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

عيوب أيفون 14 برو ماكس

الرغم من مميزات هذا الإصدار الجديد من أيفون 14 برو ماكس لأنه به العديد من العيوب وهي:

ساعة البطارية منخفضة وهي 4500 مللي أمبير.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس مرتفع.

موعد الإعلان عن نزول أيفون 14 برو ماكس

وبناء على التسريبات العديدة التي خرجت من شركه ابل حول الهاتف الجديد حيث يعد من الهواتف الأشهر واغلاها سعرا على مستوى العالم فقد أعلنت شركة أبل المطورة لهواتف أبل أيفون عن الموعد المقترح لطرح هواتف أيفون 14 برو ماكس في هذه الأسواق العالمية مع نهاية سبتمبر أيلول 2022 وخلال شهر أكتوبر و هو الموعد الذي تم الإعلان فيه عن هاتف أيفون 13 في العام الماضي الذي حقق اكبر نسبة مبيعات على مستوى العالم على الرغم من ارتفاع سعره.

للعلم ..حتى الآن لم يتم تحديد المواعيد الرسمية ولكن من المتوقع أن تكون خلال هذه الفترة المنوه عنها في الفقرة السابقة.