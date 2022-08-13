نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Z fold 4 أحدث تكنولوجيا هواتف سامسونج | أهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Z fold 4 جيل جديد وإصدار أحدث ينضم إلي مجموعة هواتف شركة سامسونج القابلة للطي. حيث أعلنت شركة سامسونج منذ يومين عن إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها ضمن عائلة الـZ Fold وهو هاتف Samsung Z fold 4. والذي يعبر عن نظرة سامسونج تجاه مستقبل الهواتف الذكية. فالهاتف يقدم أحدث تكنولوجيا الهواتف الموجودة حتي الآن سواء في الكاميرات أو المعالجات وكذلك في لغة التصميم. حيث يأتي الهاتف مع أقوي وأحدث المعالجات الجديدة وهو snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكم. والذي يوجد في هواتف رائدة أخري مثل : Xiaomi 12s ultra ، Xiaomi 12s pro ، Xiaomi 12s ، Oneplus 10T ، وأيضاً هاتف Asus Zenfone 9. يأتي الهاتف أيضاً بشاشة قابلة للطي مع تطوير تكنولوجيا الشاشة والمحرك الخاص بطي الهاتف للحصول علي أفضل تجربة ، وتقليل الفرق بين الشاشتين عند طي الهاتف. كذلك شاشتي الهاتف تتوفر من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز. يأتي الهاتف أيضاً مع بطارية بحجم 4400 مللي أمبير وبسرعة شحن 25 وات لتوفير أداء مستمر للهاتف. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Samsung Z fold 4 الجديد من سامسونج.

مواصفات هاتف Samsung Z fold 4 :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 263 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل غي ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يأتي ظهر الهاتف أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌

، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.‌ بالإضافة إلي دعم وجود Armor Aluminum ، لتوفير المزيد من الحماية للهاتف ضد الماء أو الخدش.‌

، لتوفير المزيد من الحماية للهاتف ضد الماء أو الخدش.‌ يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم مقاومة الماء بشهادة IPX8 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة داخلية بحجم 7.6 إنش عند فتح الهاتف وتأتي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X ، تتوفر أيضاً بدقة 1812×2716 بكسل.‌

، تتوفر أيضاً بدقة بكسل.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 373 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع معدل سطوع عالية تصل إلي حوالي 1200 شمعة ، لتوفير إضاءة مناسبة للشاشة حتي في أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير إضاءة مناسبة للشاشة حتي في أشعة الشمس.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم معدل تحديث جديد 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة علي الشاشة.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، والتي توفر درجة وضوح أعلي لمحتويات الشاشة.‌

، والتي توفر درجة وضوح أعلي لمحتويات الشاشة.‌ أما عن الشاشة الخارجية الموجودة عند غلق الهاتف فتأتي بحجم 6.2 إنش ومن نوع Dynamic AMOLED 2X ، مع دقة 904×2316 بكسل.‌

إنش ومن نوع ، مع دقة بكسل.‌ كذلك تتوفر أيضاً مع أبعاد عرض 23:9 ، والتي تعتبر أرفع قليلاً عن المعتاد في شاشات الهواتف العادية.‌

، والتي تعتبر أرفع قليلاً عن المعتاد في شاشات الهواتف العادية.‌ الشاشة الخارجية تأتي أيضاً بدعم نفس معدل التحديثات 120 هيرتز ، مما يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌

هيرتز ، مما يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌ كما تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، لحماية الشاشة من الكسر أو الخدش.‌

، لحماية الشاشة من الكسر أو الخدش.‌ أخيراً تأتي الشاشة أيضاً بدعم استخدام قلم الـS Pen الخاص بشركة سامسونج ، لأداء العديد من المهام بسهولة.

أداء الهاتف :

‌يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12L الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج One UI 4.1.1 .‌

الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج .‌ كما يحتوي الهاتف علي أحدث إصدار لمعالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌ معالج الهاتف يأتي مع ثمانية أنوية ، تأتي الأولي والأقوي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أيضاً من نوع Cortex-A710 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخيرة والمتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، وتأتي تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتأتي تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج رسوميات خاص بشركة كوالكوم ويتوفر من نوع Adreno 730 .‌

.‌ الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع جيجا رام أيضاً.‌ كذلك تأتي ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من النوع السريع UFS 3.1 ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا هاتف Samsung Z fold 4 :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية في شاشة الهاتف الداخلية بدقة 4 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وهي موجودة أسفل الشاشة.‌

، وهي موجودة أسفل الشاشة.‌ أما عن الكاميرا الأمامية الموجودة في شاشة الهاتف الخارجية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية Dual Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع المثبت البصري OIS.‌ أما عن الكاميرا الثانية فهي عدسة Telephoto تأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF والـOIS والتكبير حتي 3x Optical Zoom .‌

تأتي بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية والتكبير حتي .‌ الكاميرا الثالثة تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة 123°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد أسفل الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد أسفل الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف أيضاً بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 60/240 إطار في الثانية.‌

مع دقة بكسل مع معدل التقاط إطار في الثانية.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS والـHDR10+ أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Samsung Z fold 4 بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، بالشراكة مع شركة AKG لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، بالشراكة مع شركة لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌ لكن لا يتوفر الهاتف بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

إلا أنه لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

يتوفر أيضاً بدعم المساعد الصوتي Bixby ، لإعطاء الأوامر الصوتية وتنفيذها من خلال الذكاء الاصطناعي للهاتف.‌

، لإعطاء الأوامر الصوتية وتنفيذها من خلال الذكاء الاصطناعي للهاتف.‌ يأتي أيضاً بدعم خاصية الـSamsung Dex ، والتي تقوم بعرض واجهة تشبه الـDesktop الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.‌

، والتي تقوم بعرض واجهة تشبه الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.‌ تأتي أيضاً بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.

بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4400 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر.

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر. تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.‌

وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة وات.‌ الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : البيج ، الأسود ، الأخضر الرمادي.

بالإضافة إلي وجود نسخة خاصة من خلال موقع الشركة باللون الأحمر الداكن أو العنابي.

سعر هاتف Samsung Z fold 4 :

‌يبدأ سعر الهاتف بـ1800 دولار لأقل نسخة من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 34,440 جنية مصري تقريباً

كما لم تعلن سامسونج بعد عن أسعار باقي نسخ الهاتف المتاحة ، والهاتف متوفر للحجز المسبق عبر موقع سامسونج الرسمي. مع إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق بشكل رسمي خلال الشهر الحالي.