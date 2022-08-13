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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2022 Fortnite على الكمبيوتر مجانا بالشرح، لعبة Fortnite Fortnite Battle Royale هي واحدة من أقوى وأفضل الألعاب في العالم واكتسبت شهرة واسعة جدًا منذ نشأتها ، وقد تجد الكثير من الأشخاص يرغبون في تنزيل The Man of the Game Fortnite للكمبيوتر الشخصي ، بفضل المتعة التي يحصل عليها جميع أنواع اللاعبين من خلال ألعاب مثل هذه .
تعد Fortnite واحدة من أفضل ألعاب الحركة والتشويق في العالم ، وهي واحدة من ألعاب royale في العالم المغلق التي يتنافس فيها اللاعبون حتى آخر ناج. ، بالإضافة إلى الأوضاع العديدة التي تتمتع بها هذه اللعبة ، يحظى بإعجاب الملايين من اللاعبين حول العالم.
يحتوي إصدار الكمبيوتر الشخصي من Fortnite على الكثير من الخيارات الرائعة ، مثل تحديد شكل الشخصية التي تلعبها ، وارتداء جميع الملابس والإضافات التي تريدها
تكافئ اللعبة بالكثير من العملات الذهبية في كل مرة تكمل فيها بعض الإنجازات ، ويمكن أن تساعدك هذه العملات الذهبية في تطوير مظهر اللاعب ، وشراء الملابس ، وتغيير شكل الأسلحة ، وشراء أشكال معدات الحرب الرائعة ، حتى لا تشعر بالملل من لعبه.
شرح تسجيل وتثبيت لعبة Fortnite على الكمبيوتر
- ننتقل أولاً إلى الموقع الرسمي للعبة ، وستجده فياكثر امان علي محرك الببحث جوجل
- ستقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني وإنشاء حساب Fortnite.
- تسجيل الدخول إلى Fortnite
- تملأ باقي المعلومات ثم تضغط على “متابعة”.
- تسجيل Fortnite
- بمجرد التسجيل ، انقر فوق Get EPIC Games.
- قم بتنزيل Fortnite على جهاز الكمبيوتر
- انتظر التنزيل ، ثم انتقل إلى الملف الذي تم تنزيله وانقر فوقه ، ثم تظهر هذه النافذة ، انقر فوق تثبيت.
- قم بتنزيل Fortnite على الكمبيوتر المحمول الخاص بك
- بعد اكتمال التثبيت ، انتظر التنزيل ، قم بتنزيل أداة Fortnite
- بمجرد التنزيل ، قم بتثبيت Fortnite Game Tools ، وافتح هذه النافذة ، وقم بالتسجيل بعنوان البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه في الأصل ، وانقر فوق “الزر الأخضر” للدخول.
- قم بتثبيت Fortnite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قم بتنزيل Fortnite مجانًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
- بمجرد العثور على اللعبة ، نضغط عليها ونضغط على “مجاني”.
- نضع علامة في المربع ونضغط على “قبول”
- قم بتثبيت Fortnite مجانًا
- ثم نختار المكان الذي تريد تثبيت اللعبة فيه ، ثم نضغط على “تثبيت”
- قم بالعثور علي مثبت Fortnite
- ثم ننتظر تنزيل لعبة Fortnite الكاملة على الكمبيوتر.
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