مايكرسوفت وورد، اختصارات ستجعل وقتك أسرع واستخدامك أسهل عند العمل على برنامج

انت الان تتابع خبر مايكرسوفت وورد، اختصارات ستجعل وقتك أسرع واستخدامك أسهل عند العمل على برنامجوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- إذا كنت تبحث عن اختصارات لوحة المفاتيح لبرنامج وورد Microsoft Word من أجل سرعة الوصول الى الأدوات التي تحتاجها عوضًا عن الذهاب الى القوائم لتعديل أو إضافة التنسيقات التي نحتاجها أثناء عملية الكتابة أو لإضافة جداول وتعديلها وغيرها من المهام التي قد تواجهك أثناء العمل على برنامج وورد

مفاتيح الاختصار المستخدمة بشكل متكرر وورد Microsoft Word الأمر الاختصار في لوحة المفاتيح فتح مستند Ctrl+O إنشاء مستند جديد Ctrl+N احفظ المستند Ctrl+S إغلاق المستند Ctrl+W قص المحتوى المحدد إلى “الحافظة Ctrl+X نسخ المحتوى المحدد إلى “الحافظة Ctrl+C لصق محتويات الحافظة Ctrl+V تحديد كل محتوى المستند Ctrl+A تطبيق التنسيق الغامق على النص Ctrl+B تطبيق التنسيق المائل على النص Ctrl+I تطبيق تنسيق التسطير على النص Ctrl+U تصغير حجم الخط بمقدار نقطة واحدة Ctrl+[ تكبير حجم الخط بمقدار نقطة واحدة Ctrl+] توسيط النص Ctrl+E محاذاة النص إلى اليمين Ctrl+L محاذاة النص إلى اليسار Ctrl+R إلغاء أمر Esc التراجع عن الاجراء السابق Ctrl+Z إعادة الاجراء السابق، إذا كان ذلك ممكنا Ctrl+Y ضبط تكبير التكبير/التصغير Alt+W، ‏Q، ثم اضغط على مربع الحوار “تكبير/تصغير” حتى تصل إلى القيمة التي تريدها. تقسيم نافذة المستند Ctrl+Alt+S إزالة تقسيم نافذة المستند Alt + Shift + C أو Ctrl + Alt + S انتقل إلى الحقل أخبرني أو بحث على الشريط للبحث عن المساعدة أو محتوى التعليمات Alt+Q، ثم أدخل مصطلح البحث. فتح صفحة الملف Alt+F فتح علامة تبويب الصفحة الرئيسية لاستخدام أوامر التنسيق الشائعة وأنماط الفقرات Alt+H فتح علامة التبويب ” إدراج ” إدراج الجداول والصور والاشكال أو الرؤوس أو مربعات النص Alt+N فتح علامة التبويب تصميم لاستخدام النسق وألوان والتأثيرات مثل حدود الصفحة Alt+G فتح علامة التبويب تخطيط للعمل مع هوامش الصفحة واتجاه الصفحة والمسافة البادئة والتباعد Alt+P فتح علامة التبويب المراجع لإضافة جدول محتويات أو حواشي سفليه أو جدول الاقتباسات Alt+S فتح علامة التبويب المراسلات البريدية لأداره مهام دمج البريد واستخدام المغلفات والتسميات Alt+M فتح علامة التبويب ” مراجعه ” استخدام التدقيق الإملائي، وتعيين لغات التدقيق، وتعقب التغييرات ومراجعتها في المستند Alt+R علامة التبويب “عرض ” اختيار طريقه عرض المستند أو وضعه، مثل “وضع القراءة” أو “عرض المخطط التفصيلي Alt+W حدد علامة التبويب النشطة على الشريط، وقم بتنشيط مفاتيح الاختصار Alt أو F10. للانتقال إلى علامة تبويب مختلفة، استخدم مفاتيح الاختصار أو مفاتيح الأسهم. نقل التركيز إلى الأوامر في الشريط المفتاح Tab أو Shift+Tab التنقل بين تجميعات الأوامر على الشريط Ctrl + مفتاح السهم إلى إلىسار أو إلى إلىمين التنقل بين العناصر الموجودة على الشريط مفاتيح الأسهم تنشيط الزر المحدد مفتاح المسافة أو Enter فتح قائمه الأمر المحدد مفتاح سهم لأسفل فتح قائمه الزر المحدد Alt+مفتاح السهم لأسفل في حالة فتح قائمة أو قائمة فرعية، انتقل إلى الأمر التالي مفتاح السهم لأسفل توسيع الشريط أو طيه Ctrl+F1 فتح قائمة السياق Shift+F10 أو على لوحه مفاتيح Windows، مفتاح السياق (بين مفتاحي Alt الأيسر والأيمن)

الانتقال إلى القائمة الفرعية عند فتح القائمة الرئيسية أو تحديدها مفتاح السهم لليسار تحريك المؤشر بمقدار كلمة واحدة إلى اليمين Ctrl+مفتاح السهم لليمين تحريك المؤشر بمقدار كلمة واحدة إلى اليمين Ctrl+مفتاح السهم لليسار نقل المؤشر للأعلى بمقدار فقره واحدة Ctrl+مفتاح السهم لأعلى نقل المؤشر لأسفل بمقدار فقره واحدة Ctrl+مفتاح السهم لأسفل نقل المؤشر إلى نهاية السطر الحالي End نقل المؤشر إلى بداية السطر الحالي Home نقل المؤشر إلى اعلى الشاشة Ctrl‏+Alt‏+Page up نقل المؤشر إلى أسفل الشاشة Ctrl‏+Alt‏+Page down نقل المؤشر بتمرير طريقه عرض المستند بمقدار شاشه واحدة Page up نقل المؤشر للأسفل بمقدار شاشه واحدة Page down نقل المؤشر إلى اعلى الصفحة التالية Ctrl + Page down نقل المؤشر إلى اعلى الصفحة السابقة Ctrl + Page up نقل المؤشر إلى نهاية المستند Ctrl+End نقل المؤشر إلى بداية المستند Ctrl+Home نقل المؤشر إلى موقع المراجعة السابقة Shift+F5 نقل المؤشر إلى موقع المراجعة الأخيرة التي تمت قبل إغلاق المستند لأخر مرة Shift + F5 مباشره بعد فتح المستند. للتنقل عبر الأشكال العائمة، مثل مربعات النصوص أو الصور Ctrl+Alt+5، ثم الضغط على مفتاح Tab بشكلٍ متكرر الخروج من التنقل بين الأشكال العائمة والعودة إلى التنقل العادي Esc عرض جزء مهام التنقل، للبحث ضمن محتوى المستند Ctrl+F عرض مربع الحوار للانتقال إلى صفحة معينة أو اشارة مرجعية أو حاشيه سفليه أو جدول أو تعليق أو رسم أو اي موقع آخر Ctrl+G التنقل عبر مواقع التغييرات الأربعة السابقة التي تم اجراؤها على المستند Ctrl+Alt+Z افتح قائمه خيارات الاستعراض لتحديد نوع الكائن الذي تريد الاستعراض حسبه Ctrl‏+Alt+‏Home الانتقال إلى العنصر السابق من النوع المحدد Ctrl + Page up الانتقال إلى العنصر التإلى من النوع المحدد Ctrl + Page down طباعه المستند Ctrl+P التبديل إلى معاينة الطباعة Ctrl+Alt+I التنقل ضمن صفحة المعاينة أثناء التكبير مفاتيح الأسهم الانتقال بمقدار صفحة معاينة واحدة أثناء التصغير Page up أو Page down الانتقال إلى صفحة المعاينة الأولى أثناء التصغير Ctrl+Home الانتقال إلى صفحة المعاينة الأخيرة أثناء التصغير Ctrl+End حدد النص Shift+مفاتيح الأسهم تحديد الكلمة الموجودة إلى اليمين Ctrl + Shift + مفتاح السهم لليسار تحديد الكلمة الموجودة إلى اليسار Ctrl + Shift + مفتاح السهم إلى إلىمين التحديد من الموضع الحالي إلى بداية السطر الحالي SHIFT+Home التحديد من الموضع الحالي إلى نهاية السطر الحالي مفتاحي SHIFT+End التحديد من الموضع الحالي إلى بداية الفقرة الحالية Ctrl + Shift + مفتاح السهم للأعلى التحديد من الموضع الحالي إلى نهاية الفقرة الحالية Ctrl + Shift + مفتاح السهم للأسفل التحديد من الموضع الحالي إلى اعلى الشاشة Shift + Page up التحديد من الموضع الحالي إلى أسفل الشاشة Shift + Page down التحديد من الموضع الحالي إلى بداية المستند Ctrl+Shift+Home تحديد من الموضع الحالي إلى نهاية المستند Ctrl+Shift+End تحديد من الموضع الحالي إلى أسفل النافذة Ctrl + Alt + Shift + Page down تحديد كل محتوى المستند Ctrl+A بدء توسيع التحديد F8

في وضع توسيع التحديد، يؤدي النقر فوق موقع في المستند إلى توسيع التحديد الحإلى إلى هذا الموقع.

تحديد الحرف الأقرب إلى اليسار أو اليمين. F8 ، مفتاح السهم لليمين أو لليسار توسيع التحديد F8 بشكل متكرر لتوسيع التحديد إلى الكلمة والجملة والفقرة والمقطع والمستند بأكمله تصغير التحديد Shift+F8 تحديد كتلة نص عمودية Ctrl + Shift + F8 ، ثم اضغط على مفاتيح الأسهم إيقاف توسيع التحديد Esc حذف كلمة واحدة إلى اليسار CTRL+BACKSPACE حذف كلمة واحدة إلى اليمين CTRL+DELETE فتح جزء المهام الحافظة وتمكين حافظه Office ، مما يسمح لك بنسخ المحتوى ولصقه بين تطبيقات Microsoft Office Alt + H ، F ، O قص المحتوى المحدد إلى “الحافظة” Ctrl+X نسخ المحتوى المحدد إلى “الحافظة” Ctrl+C لصق محتويات الحافظة Ctrl+V نقل المحتوى المحدد إلى موقع معين F2 ، انقل المؤشر إلى الوجهة ، ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter. نسخ المحتوى المحدد إلى موقع معين Shift + F2 وانقل المؤشر إلى الوجهة ، ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter. تعريف كتله نص تلقائي مع المحتوى المحدد Alt+F3 إدراج كتله نص تلقائي الأحرف القليلة الاولي من كتله النص التلقائي، ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter عند ظهور تلميح الشاشة. قص المحتوى المحدد إلى المصطلحات الخاصة CTRL+F3 لصق محتويات المصطلحات الخاصة Ctrl+Shift+F3 نسخ التنسيق المحدد Ctrl+Shift+C لصق التنسيق المحدد Ctrl+Shift+V نسخ الرأس أو التذييل المستخدم في المقطع السابق من المستند Alt+Shift+R عرض مربع الحوار استبدال للبحث عن نص أو تنسيق معين أو عناصر خاصه واستبداله Ctrl+H عرض مربع الحوار كائن، لإدراج كائن ملف في المستند Alt + N ، J ، J إدراج رسم SmartArt Alt + N ، M إدراج رسم WordArt Alt + N ، W توسيط الفقرة Ctrl+E ضبط الفقرة Ctrl+J محاذاة الفقرة إلى اليمين Ctrl+L محاذاة الفقرة إلى اليمين Ctrl+R إضافة مسافة بادئه إلى الفقرة Ctrl+M إزالة مسافة بادئه للفقرة Ctrl+Shift+M إضافة مسافة بادئة معلقة Ctrl+T إزالة مسافة بادئة معلقه Ctrl+Shift+T إزالة تنسيق الفقرة Ctrl+Q تطبيق تباعد مفرد على الفقرة Ctrl+1 تطبيق تباعد مزدوج على الفقرة Ctrl+2 تطبيق تباعد الأسطر في 1.5 على الفقرة Ctrl+5 إضافة مسافة قبل الفقرة أو ازالتها Ctrl+0 (صفر) تمكين التنسيق التلقائي Ctrl+Alt+K تطبيق النمط ” عادي “ Ctrl+Shift+N تطبيق نمط العنوان 1 Ctrl+Alt+1 تطبيق نمط العنوان 2 Ctrl+Alt+2 تطبيق نمط العنوان 3 Ctrl+Alt+3 عرض جزء المهام تطبيق الأنماط Ctrl+Shift+S عرض جزء المهام الأنماط Ctrl + Alt + Shift + S عرض مربع الحوار خط Ctrl+D Ctrl+Shift+F

تكبير حجم الخط Ctrl + Shift + قوس الزاوية إلىمني (>) تصغير حجم الخط Ctrl + Shift + قوس الزاوية الأيسر (<) تكبير حجم الخط بمقدار نقطة واحدة Ctrl + القوس الأيسر (]) تصغير حجم الخط بمقدار نقطة واحدة Ctrl + القوس الأيسر ([) تبديل النص الموجود بين الأحرف الكبيرة وحاله الأحرف الصغيرة وحاله العنوان Shift+F3 غير النص إلى الأحرف الكبيرة Ctrl+Shift+A إخفاء النص المحدد Ctrl+Shift+H تطبيق التنسيق الغامق Ctrl+B تطبيق تنسيق التسطير Ctrl+U تطبيق تنسيق التسطير على الكلمات، وليس المسافات Ctrl+Shift+W تطبيق تنسيق التسطير المزدوج Ctrl+Shift+D تطبيق تنسيق الخط المائل Ctrl+I تطبيق تنسيق أحرف صغيرة Ctrl+Shift+K تطبيق تنسيق الخط المنخفض Ctrl+علامة التساوي (=) تطبيق التنسيق المرتفع Ctrl+Shift+ علامة الجمع (+) إزالة تنسيق الأحرف اليدوي Ctrl+مفتاح المسافة تغيير النص المحدد إلى الخط Symbol Ctrl+Shift+Q عرض كل الأحرف غير المطبوعة Ctrl + Shift + 8 (لا تستخدم لوحه المفاتيح الرقمية) عرض جزء المهام الكشف عن التنسيقات Shift+F1 إدراج فاصل أسطر Shift+مفتاح الإدخال Enter إدراج فاصل صفحات Ctrl+مفتاح الإدخال Enter إدراج فاصل أعمدة CTRL+SHIFT+ENTER إدراج شرطه طويلة (—) Ctrl + Alt + علامة الطرح (على لوحه المفاتيح الرقمية) أدرج واصله قصيرة (–) Ctrl + علامة الطرح (على لوحه المفاتيح الرقمية) إدراج واصله اختياريه Ctrl+واصلة (-) إدراج واصله غير منقسمة Ctrl+‏Shift+واصلة (-) أدرج مسافة غير منقسمة Ctrl+‏Shift+مفتاح المسافة إدراج رمز حقوق النشر (©) Ctrl + Alt + C أدرج رمز العلامة التجارية المسجلة (®) Ctrl+Alt+R أدرج رمز العلامة التجارية (™) Ctrl+Alt+T أدرج علامة حذف (…) Ctrl + Alt + نقطه (.) أدرج حرف Unicode لرمز الحرف Unicode (السداسي العشري) المحدد. على سبيل المثال، لإدراج رمز عملة اليورو ( )، اكتب 20AC، ثم اضغط باستمرار على المفتاح Alt واضغط على X تلميح: للبحث عن رمز حرف Unicode لحرف محدد، اضغط على Alt + X

رمز الحرف، ثم اضغط على Alt + X أدرج حرف ANSI لرمز حرف ANSI (العشري) المحدد. على سبيل المثال، لإدراج رمز عملة اليورو، اضغط باستمرار على المفتاح Alt ثم اضغط على 0128 في لوحة المفاتيح الرقمية Alt+رمز الحرف (على لوحة المفاتيح الرقمية) الانتقال إلى الخلية التالية في الصف وتحديد محتواها مفتاح Tab الانتقال إلى الخلية السابقة في الصف وتحديد محتواها Shift+Tab الانتقال إلى الخلية الاولى في الصف Alt+Home الانتقال إلى الخلية الأخيرة في الصف Alt+End الانتقال إلى الخلية الاولى في العمود Alt + Page up الانتقال إلى الخلية الأخيرة في العمود Alt + Page down الانتقال إلى الصف السابق مفتاح السهم لأعلى الانتقال إلى الصف التالي مفتاح السهم لأسفل الانتقال بمقدار صف واحد للأعلى Alt+Shift+مفتاح السهم لأعلى الانتقال بمقدار صف واحد لأسفل Alt+‏Shift+مفتاح السهم لأسفل تحديد المحتوى في الخلية التالية مفتاح Tab تحديد المحتوى في الخلية السابقة Shift+Tab توسيع التحديد ليشمل خلايا مجاورة Shift+مفاتيح الأسهم تحديد عمود حدد الخلية العلوية أو السفلية من العمود ، ثم اضغط على Shift + مفتاح السهم للأعلى أو لأسفل تحديد صف حدد الخلية الاولي أو الأخيرة في الصف ، ثم اضغط على Shift + Alt + End أو Home. تحديد الجدول بأكمله Alt + 5 على لوحه المفاتيح الرقمية ، مع إيقاف تشغيل Num Lock وضع علامة على إدخال جدول محتويات Alt+Shift+O وضع علامة على إدخال جدول مراجع مصدّقة (اقتباس) Alt+Shift+I اختر خيارات الاقتباس Alt + Shift + F12، مفتاح المسافة وضع علامة على إدخال فهرس Alt+Shift+X إدراج حاشية سفلية Ctrl+Alt+F إدراج تعليق ختامي Ctrl+Alt+D الانتقال إلى الحاشية السفلية التالية Alt + Shift + قوس الزاوية إلىمني (>) الانتقال إلى الحاشية السفلية السابقة Alt + Shift + قوس الزاوية الأيسر (<) إدراج الحقل DATE Alt+Shift+D إدراج الحقل LISTNUM Ctrl+Alt+L إدراج الحقل PAGE Alt+Shift+P إدراج الحقل TIME Alt+Shift+T إدراج حقل فارغ Ctrl+F9 تحديث المعلومات المرتبطة في المصدر Microsoft Word Ctrl+Shift+F7 تحديث الحقول المحددة F9 إلغاء ارتباط حقل Ctrl+Shift+F9 التبديل بين رمز حقل محدد ونتيجته Shift+F9 التبديل بين جميع رموز الحقول ونتائجها Alt+F9 تشغيل عرض نتائج الحقل Alt+Shift+F9 الانتقال إلى الحقل التالي F11 الانتقال إلى الحقل السابق Shift+F11 تأمين حقل Ctrl+F11 إلغاء تأمين حقل Ctrl+Shift+F11 التبديل إلى محرر أسلوب الإدخال الياباني Alt + (~) التبديل إلى محرر أسلوب الإدخال الكوري Alt الأيمن التبديل إلى محرر أسلوب إدخال اللغة الصينية Ctrl+مفتاح المسافة التبديل إلى طريقه العرض “وضع القراءة” Alt+W، ‏F التبديل إلى طريقه العرض “تخطيط الطباعة” Ctrl+Alt+P التبديل إلى طريقه عرض المخطط التفصيلي Ctrl + Alt + O التبديل إلى طريقه العرض ” مسودة “ Ctrl+Alt+N ترقية فقرة Alt‏+Shift+مفتاح السهم لليمين تخفيض فقرة Alt‏+Shift+مفتاح السهم لليسار تخفيض الفقرة إلى نص أساسي Ctrl+Shift+N نقل الفقرات المحددة للأعلى Alt+Shift+مفتاح السهم للأعلى نقل الفقرات المحددة للأسفل Alt+‏Shift+مفتاح السهم لأسفل بتوسيع النص تحت عنوان Alt + Shift + علامة الجمع طي النص تحت عنوان Alt + Shift + علامة الطرح توسيع النصوص أو العناوين بأكملها أو طيها Alt+Shift+A إخفاء تنسيق الأحرف أو عرضه الشرطة المائلة للأمام (/) (على لوحه المفاتيح الرقمية) التبديل بين إظهار السطر الأول من النص الأساسي وإظهار النص الأساسي بأكمله Alt+Shift+L إظهار كافة العناوين باستخدام نمط العنوان 1 Alt+Shift+1 إظهار كافة العناوين التي تحتوي على مستوي العنوان المحدد Alt + Shift + رقم مستوى العنوان إدراج حرف جدولة Ctrl+Tab الانتقال إلى بداية المستند Home الانتقال إلى نهاية المستند End الانتقال إلى صفحة معينة اكتب رقم الصفحة، ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter إنهاء وضع القراءة Esc