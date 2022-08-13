طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft في 3 دقائق فقط على جميع الأجهزة مجانا 100%

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft لعبة ماين كرافت وروابط تحميلها إن لعبة ماين كرافت هي أحد أشهر ألعاب الأكشن والتي يمكن لعبها على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر كحال الكثير من الألعاب، وفي هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على هذه اللعبة وأصلها.

ماذا تعرف عن لعبة ماين كرافت؟

تعتبر لعبة ماين كرافت لعبة شبابية من نوعية ألعاب الأكشن والتي تم تصميمها بواسطة ماركوس وهو رجل سويدي الجنسية، وفي الفترة الأخيرة انتشرت هذه اللعبة بكثرة.

فقد زادت نسبة تحميل اللعبة لتصل إلى ستون مليون تحميلًا من دول العالم المختلفة وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مدى شعبية هذه اللعبة وكم هي محبوبة.

فتعتمد هذه اللعبة على أساس أن تبقى على قيد الحياة عن طريق تجميع بعض الموارد مثل الوقود والأتربة ثم تحرص على أن تختبئ بمكان آمن وقت الليل حتى لا تتعرض لك الوحوش.

ويتوفر باللعبة أكثر من خريطة بحيث يمكن لكل لاعب أن يختار الخريطة التي يفضل اللعب بها ويقوم بتجربة مغامرة جديدة، وكما وضحنا فإنها لعبة أكشن وتحمل الكثير من الإثارة وتعتبر من الألعاب الثلاثية الأبعاد أيضًا.

تحميل لعبة ماين كرافت

تتوفر لعبة ماين كرافت لهواتف الأندرويد والآيفون وكذلك للكمبيوتر فيمكن تحميلها ولعبها بكل سهولة، وفيما يلي نوضح روابط تحميلها:

رابط تحميل اللعبة للآندرويد من ال Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe. رابط تحميل اللعبة للآيفون من ال App Store: https://apps.apple.com/us/app/minecraft/id479516143. رابط تحميل اللعبة على الكمبيوتر: https://downloadminecraft.chrom.link/.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم ما هي لعبة ماين كرافت وكذلك روابط تحميلها للآندرويد والآيفون والكمبيوتر، ونتمنى أن ينال المقال إعجابكم.