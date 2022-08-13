نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا وقبل موعد الكشف عن الأسعار… اليكم أسعار هاتف ايفون 14 بـ الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تداولت بعض المواقع التي تهتم بمجال الهواتف المحمولة الأسعار المتوقعة من شركه أبل والتي تخص الهاتف الجديد المنتظر آيفون 14، وكما هو متوقع سـ تعقد الشركة مؤتمرها السنوي كعادتها كل عام في سبتمبر 2022، وذلك للإعلان وعرض أحدث هواتفها الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار المتوقعة لهاتف شركة ابل الجديد ايفون 14، فـ لمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال التالي.
الأسعار المتوقعة لهاتف ايفون 14 الجديد
ذكرت بعض المواقع المهتمة بتكنولوجيا الهواتف المحمولة، أنه من المتوقع أن يكون السعر الخاص بهاتف آيفون 14 يقارب سعره سعر هاتف ايفون 13 والتي قد أطلقته شركة آبل العام الماضي، أي أنه من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف آيفون 14 الجديد 799 دولار، هذا بجانب أنه من غير المتوقع أن يتم عرض نسخة مصغرة للهاتف الجديد آيفون 14.
مميزات ومواصفات هاتف ايفون 14
تم تداول بعض التسريبات التي تخص ايفون 14وهي أن الهاتف الجديد سوف يكون ذو مميزات جديدة تم انتظارها، وهي:
- من المتوقع أن يكون الإصدار المقبل من نظام التشغيل آيفون هو iOS 16 والذي يقدم ميزة Always on display والتي تتيح عرض المعلومات الأساسية مثل: الوقت والتاريخ والإشعارات على الشاشة، دون الحاجة إلى الضغط على زر الطاقة، تلك الميزة الجديدة تفيد بشكل كبير للذين يحبون الإنجاز والسرعة.
- كما أنه من المتوقع أن يتم ترقية الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد المتوقع، وأن تزود آبل هواتف آيفون 14 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يرتقي بالتصوير الفوتوغرافي في آيفون إلى مستوى جديد أفضل تمامًا.
- لكن التحسينات لا تتعلق فقط بدقة الكاميرا التي ستصبح 48 ميجابكسل، حيث سوف تأتي الكاميرا بحجم بكسل كبير يصل إلى 2.5 ميكرومتر، وهو أكبر كثيرا بالمقارنة مع هواتف آيفون 12 وهواتف آيفون 13، وأقوى من الهواتف الذكية بنظام أندرويد.
- كما أنه من المتوقع أن يتوفر في هواتف آيفون 14 أيضا، إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، تلك الميزة التي تتوفر الآن في الكثير من هواتف أندرويد.
- ومن المتوقع أيضًا أن تأتي هواتف ايفون 14 أو هواتف آيفون 2022، بكاميرا أمامية ذات ثقب داخل الشاشة، على أن تقدم آبل الهاتف بشاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب، بالإضافة إلى وجود مستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة نفسها.
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