نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا وقبل موعد الكشف عن الأسعار… اليكم أسعار هاتف ايفون 14 بـ الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت بعض المواقع التي تهتم بمجال الهواتف المحمولة الأسعار المتوقعة من شركه أبل والتي تخص الهاتف الجديد المنتظر آيفون 14، وكما هو متوقع سـ تعقد الشركة مؤتمرها السنوي كعادتها كل عام في سبتمبر 2022، وذلك للإعلان وعرض أحدث هواتفها الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الأسعار المتوقعة لهاتف شركة ابل الجديد ايفون 14، فـ لمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال التالي.

الأسعار المتوقعة لهاتف ايفون 14 الجديد

ذكرت بعض المواقع المهتمة بتكنولوجيا الهواتف المحمولة، أنه من المتوقع أن يكون السعر الخاص بهاتف آيفون 14 يقارب سعره سعر هاتف ايفون 13 والتي قد أطلقته شركة آبل العام الماضي، أي أنه من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف آيفون 14 الجديد 799 دولار، هذا بجانب أنه من غير المتوقع أن يتم عرض نسخة مصغرة للهاتف الجديد آيفون 14.

مميزات ومواصفات هاتف ايفون 14

تم تداول بعض التسريبات التي تخص ايفون 14وهي أن الهاتف الجديد سوف يكون ذو مميزات جديدة تم انتظارها، وهي: