نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج جلاكسي S20 الترا مواصفات وعيوب الهاتف والسعر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج جلاكسي S20 الترا مواصفات وعيوب الهاتف وسعره داخل السعودية، كل هذا وأكثر تعرفونه من خلالنا اليوم، وهذا لما أثاره الهاتف Samsung Galaxy S20 Ultra ضجة كبيرة فور الإعلان عنه وصدوره بالأسواق، ولعل ذلك أثبت مجددًا كون الشركة العالمية سامسونج تُعد أحد الشركات الرائده في صناعة الأجهزة الذكية.

سامسونج جلاكسي S20 الترا مواصفات وعيوب الهاتف والسعر في السعودية

الهاتف Samsung Galaxy S20 Ultra هو أحدث ما أصدرته شركة سامسونج من هواتف تنتمي للفئة جلاكسي اس، والهاتف يتميز بمظهره الفخم وإمكانياته المتطورة، التي جعلت منه واحدًا من أقوى الهواتف الموجودة حاليًا في مجال التكنولوجيا.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 20 الترا

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، والذي يعد أحدث إصدار من أندرويد في الوقت الحالي.

شاشة الهاتف بمقاس 6.9، ودقة 1440×3200 بكسل، وهي شاشة ديناميكية من النوع AMOLED، فهي تدعم 16 مليون لون.

يعمل الهاتف بمعامل Exynos 990، وهو معامل ثماني النواة.

الكاميرا الأمامية تلتقط الصور والفيديو بجودة 40 ميجابكسل، بينما الكاميرا الخلفية فهي بجودة 12، 108، 48 ميجابكسل.

مساحة ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجابايت، كما أن به 12 جيجابايت خاصة بذاكرة الرام.

بالهاتف بطارية ليسيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة 5000 مللي أمبير.

أبعاد الهاتف 166.9x76x8.8 مللي، بينما وزن الهاتف 222 جرام.

مميزات سامسونج جلاكسي اس 20 الترا

الهاتف به إمكانيات عالية في الكاميرا تمكنه من التقريب والزوم حتى 100 مرة، كما أنه يلتقط الفيديو بجودة 8K.

يتميز الهاتف بمقاومته للماء لمدة 30 دقيقة تحت عمق متر ونصف.

الهاتف يحتوي على بطارية بسعة كبيرة، والتي نجدها لأول مرة في هواتف سلسلة جلاكسي S.

يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي للبطارية.

الهاتف مزود بمنفذين لتشغيل شريحتين للإتصال.

شاشة الهاتف مصنوعة من زجاج به طبقة حماية Gorilla Glass 6، ويزيد من صلابته ما به من إطار معدني.

سعر الهاتف في السعودية

سعر سامسونج جلاكسي اس 20 الترا في السعودية هو 3599 ريال سعودي تقريبًا، وهذا بالنسبة للإصدار 128 جيجابايت المتاح منه حاليًا، ومتوفر منه اللونين الأسود والرمادي، ويمكن الحصول عليه من إحد المنافذ الخاصة بالبيع أو من خلال مواقع التسوق على الإنترنت.

عيوب سامسونج جلاكسي S20 الترا

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة.

يعد الهاتف ثقيل بالنسبة إلى باقي الهواتف من الفئة ذاتها.

لا يحتوي الهاتف على لمبة إشعارات، والتي تم التعويض عنها بتقنية Always on Display.

لا يشتمل الهاتف على منفذ 3.5 مللي.

محتويات علبة الهاتف Samsung Galaxy S20 Ultra

الهاتف Samsung Galaxy S20 Ultra، ملحق به لاصقة لحماية الشاشة من الخدوش. سماعات الأذن. جراب للظهر شفاف لحماية الهاتف من الخدوش. كابل USB الخاص بشحن الهاتف ونقل البيانات. جهاز الشاحن. دبوس معدني. دليل المستخدم.

وبهذا عرضنا لكم كل ما يخص الهاتف سامسونج جلاكسي S20 الترا من مواصفات مميزة، جعلت منه الهاتف الذي يرغب الجميع في إقتنائه، فهو أحد أشهر هواتف السلسة Galaxy S المعروفة بكفائتها وأدائها الفريد منذ أن ظهرت على ساحة الهواتف الذكية.

وقدمنا لكم اليوم سعر الجوال التقريبي في داخل كل متاجر المملكة العربية السعودية، على أن نوافيكم بالمزيد من أسعار جوالات سامسونج جالكسي وباقي الإصدارات من الشركات المنافسة، كما نطرح لكم كل يوم أجدد أخبار أسعار السوق السعودي على مختلف الأجهزة الإلكترونية الكهربائية والذكية، وهذا يتم من خلال ضغط زر المتابعة.