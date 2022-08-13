نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمات ومزايا وسعر الهاتف الذكي المثالي من سامسونج جالاكسي زد فولد 4 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زالت تسعى شركة سامسونج العالمية إلى إبهار جميع العملاء، من خلال إصدار الهاتف الذكي القابل للطي جالاكسي زد فولد 4، الذي يتمتع بالكثير من التقنيات الحديثة ومجموعة من المميزات المثالية لتحسين تجربة العملاء، لذا تابعوا معنا السطور التالية لتتعرفوا على الهاتف الذكي الجديد عن قرب.

مميزات هاتف جالاكسي زد فولد 4

يتمتع هاتف جالاكسي زد فولد 4 الجديد بالعديد من المميزات التي تتمثل في النقاط التالية:

هو الهاتف الأول الذي يعمل بأحدث أنظمة الأندرويد 12L من جوجل.

يأتي بإطار قوي مصنوع من الألمونيوم مغطاة بطبقة سميكة من الزجاج.

يتمتع بشاشة قوية قابلة للطي بجانب مقاومتها الرائعة للمياه بمعدل IPX8.

تأتي شاشة الهاتف بحجم 7.6 بوصة بجانب دقة مرتفعة.

يتمتع الهاتف بـ 3 كاميرات من الخلف بدقة عالية، بجانب 2 كاميرا من الأمام.

يأتي ببطارية مثالية تستمر لفترة زمنية طويلة.

يتمتع الهاتف بأكثر من سعة تخزينية وهم: 256، و512 جيجا بايت، و1 تيرا بايت.

لا يستغرق وقت طويل في عملية الشحن، إذ تصل نسبة البطارية لـ 50% خلال 30 دقيقة من بدء عملية الشحن.

يتوفر الهاتف بـ 4 ألوان رائعة، وهم: الأسود، والرمادي، والأخضر، والبيج.

مواصفات الهاتف الذكي جالاكسي زد فولد 4

وزن الهاتف 263 جرام، وبسمك 15.8 ملم في حالة طيه و6,3 ملم في الحالة الطبيعية.

يحتوي على مستشعر البصمة بالجهة الجانبية مع زر الطاقة.

يأتي بمعالج قوي ثماني النواة من نوعية كوالكم.

يحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم كبير 12 جيجا بايت.

لا يدعم البطاقات الخارجية للذاكرة، والمنفذ التقليدي القديم للسماعات.

يأتي بمنفذ للشحن من نوع C.

يدعم الشحن اللاسلكي ونظام الجيل الخامس، والوايفاي، واستخدام 2 خط.

سعر هاتف جالاكسي زد فولد 4

ستوفر الشركة العالمية سامسونج هاتفها الحديث جالاكسي زد فولد ،4 للشراء في اليوم الـ 26 من شهر أغسطس للعام الحالي، بسعر يصل إلى 6800 ريال سعودي للذاكرة التخزينية 512 جيجا بايت، وسيتم توفير الذاكرة التخزينية 256 جيجا بايت فيما بعد قبل اليوم الـ 2 من شهر سبتمبر للعام الحالي، ويأتي الهاتف بضمان لمدة عام كامل، بالإضافة إلى اشتراك في يوتيوب بريموم مجانًا لمدة 4 شهور، واشتراك في سبوتيفاي مجانًا لمدة 3 أشهر.

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