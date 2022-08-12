نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل Pubg Mobile 2022.. احصل على 50 ألف شدة بطريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، يتزايد البحث بشكل كبير من قبل الكثير من اللاعبين عن شحن شدات ببجي، ويأتي ذلك في ظل طرح رابط جديد يمكن من خلاله شحن شدات ببجي، وقد تم ذلك لتفادي سرقة البيانات الخاصة باللاعبين، وذلك بعد تصريحات من عدد من اللاعبين أن البيانات الخاصة بهم قد تمت سرقتها جراء شحن الشدات الخاصة بهم، ولذلك فقد تم طرح رابط رسمي يمكن من خلاله شحن الشدات بطريقة آمنة ودون الخوف من عدم صح الموقع، ولمزيد من التفاصيل حول شحن شدات ببجي تابعوا السطور القليلة القادمة.

شحن شدات ببجي

بعد التحديث الأخير للعبة ببجي قد صدر تصريح رسمي من قبل ببجي العربية حيث قالت “في إنتظارك هذه العناصر الأسطورية الدائمة المجانية! كلها متاحة ضمن فعالية الموجات الإيجابية! والعديد من المكافآت الأخرى. لذا لا تفوت هذه الفرصة، حيث أنه من المقرر ان تتم اضافة العديد من المفاجآت الجديدة في اللعبة لكافة اللاعبين.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن الآن لكافة اللاعبين في كافة دول الوطن العربي التعرف على طريقة شحن شدات ببجي، ويكون ذلك عن طريق إجراء الخطوات القليلة القادمة لإمكانية شحن الشدات:

في اول خطوات الشحن قم بالدخول إلى الرابط الخاص بالشحن وهو موقع midas buy.

فور الدخول سيطلب منك الموقع كتابة البيانات الخاصة بالحساب، قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر لبدء الدخول إلى الموقع.

إذا لم يتوافر لديك حساب في الموقع قم بالنقر على انشاء حساب ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها داخل الموقع.

بعد ذلك سيظهر لك العديد من الخيارات المتاحة داخل الموقع، قم بالنقر على “شراء” ضمن المتاح أمامك.

أدخل الآي دي الخاص بك باللغة الانجليزية.

ثم أدخل العملة المراد الدفع بها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.

من خلال ما سبق يتضح أن شدات ببجي موبايل تمنح اللاعبين كل ما يرغبون به من من متجر لعبة ببجي الشهيرة خاصة بعد تحديث لعبة ببجي.