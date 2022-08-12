نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 الجديد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة شاومي بالإعلان عن تقديم جوال جديد لهذا العام وهو هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 الذي ينافس العديد من الجوالات ولكن بالأخص جهاز سامسونج القابل للطي، إذ أن هذه النسخة تدعم أيضًا نفس الميزة، لهذا يقبل العديد من محبي أجهزة شاومي في السوق إلى معرفة كم سعر هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 وما هي أبرز المميزات والمواصفات وهل هو قريب من مواصفات oppo reno 8 z أم أنه يحتوي على مميزات أخرى، وسوف نقدم الدليل الشامل لسعر ومواصفات جهاز شاومي ميكس فولد 2 الجديد.

هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2

يعد الجهاز واحد من أهم الهواتف القابلة للطي في الأسواق العربية، وقد قدمته الشركة بالعديد من المميزات، ومن أبرز مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 ما يلي:

شاشة الجهاز بمساحة 8.02 بوصة كما أن هناك العديد من الإصدارات من الجوال، فالأول بحجم 256 جيجا بايت بينما الثاني بجم 512 جيجا بايت، أنا النسخة الأخيرة فهي بحجم 1 تيرا بايت.

الذاكرة العشوائية للجوال مساحتها 12 جيجا بايت، لهذا هو يعتبر من أفضل الجوالات في السوق خلال الفترة الحالية.

سعة البطارية 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع وتبلغ قوته 67 وات ومن خلال تلك الميزة ينافس Honor Magic 4 Pro.

كاميرا هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2

كاميرا الجهاز أيضًا متميزة للغاية إذ أن قوة الكاميرا الخلفية تصل إلى 50 ميجا بيكسل، وهناك كاميرا أخرى بدقة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 13 ميجا بيكسل وهو من الأجهزة التي تدعم شريحة نانو وعدد الشرائح التي يدعمها الجهاز اثنين فقط.

أما عن كاميرا السلفي أو الكاميرا الأمامية في جوال شاومي مكس فولد 2 فهي تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل، ومن مميزاتها إمكانية وضع عزل الخلفية، وتدعم أيضًا التصوير الليلي، كما أن بها كشف الوجوه وهذه من أبرز المميزات، وهو يشبه أحدث إصدارات سامسونج ومنها مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4.

كم سعر شاومي مكس فولد 2 الجديد؟

على الرغم من ارتفاع سعر الجهاز إلا أنه ذاع صيته في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة ومتوسط سعره هو فقط 1300 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية يمكن الحصول عليه بمتوسط سعر 4800 ريال سعودي.