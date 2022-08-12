نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما أبرز مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4 وكم سعره؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجحت شركة سامسونج في تقديم مجموعة متميزة من الأجهزة الذكية وقد أعلنت مؤخرًا عن مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4 الجهاز المميز بمساحة التخزين الداخلية ومقاس الشاشة العملاق، وهو من الأجهزة التي تنافس عدد من الجوالات الذكية المتوفرة في الأسواق في الفترة الحالية وعلى رأسها هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 المنتظر منه تحقيق أرباح كبيرة في محيط الوطن العربي، لذا سنتعرف على سعر جهاز سامسونج جالكسي زي فولد 4 الجديد ونتابع أحدث المواصفات المعلن عنها مثل متابعة سعر Honor Magic 4 Pro.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4

نافست شركة سامسونج مجموعة متعددة من الشركات المتخصصة في تصنيع الهاتف المحمول وقد أطلقت دليل مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4 وهو سيكون كما يلي:

يأتي الجهاز بشاشة عملاقة ومميزة مساحتها تصل إلى 7.6 بوصة.

يمتلك الجهاز ذاكرة داخلية بمساحات متعددة وهي (256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت)، وعلى العميل تحديد النسخة الأكثر نفعًا له من تلك النسخ.

الذاكرة العشوائية للجهاز بحجم 12 جيجا بايت وهذا من أهم المميزات بحيث يسمح باستخدام العديد من التطبيقات.

الجهاز يأتي بكاميرات ثلاث من الخلف وكاميرا أمامية، فأما عن الخلفية فأعلاها بدقة 50 ميجا بيكسل، و10 ميجا بيكسل، و12 ميجا بيكسل.

دقة الكاميرا الأمامية عندما يتم فتح الجهاز مدمجة في الشاشة دقتها 4 ميجا بيكسل.

يدعم اتصالات الجيل الخامس بسرعة تصل إلى أقصاها وهو 10 جيجا بايت.

دعم الشحن السريع وقوة الشاحن تبلغ 25 وات كما أنها يدعم الشحن اللاسلكي ولكن قوته تبلغ 15 وات.

أنواع الحماية في سامسونج جالكسي زي فولد 4

هناك أنواع متعددة من الحماية في الجهاز من بينها النمط والرقم السري واستخدام كلمة المرور أيضًا، كما أن الهاتف يدعم مستشعر البصمة بالإصبع، ويمكن استخدام بصمة الوجه أيضًا لمزيد من الأمان والحماية للجوال، ومواصفاته تشبه مواصفات oppo reno 8 z الجديد.

كم سعر Samsung Galaxy Z Fold 4؟

يختلف سعر الجهاز من مكان إلى آخر، ولكن متوسط سعر Samsung Galaxy Z Fold 4 في السوق وخصوصًا في المملكة العربية السعودية هو 34400 ريال سعودي، أما السعر بالدولار الأمريكي فهو 1800 دولار أمريكي.