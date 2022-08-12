كم سعر Honor Magic 4 Pro وما أبرز المواصفات؟

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عمر شويل - جدة كم سعر Honor Magic 4 Pro وما هي أبرز وأهم المواصفات والمميزات؟ إذ أن الجهاز يعتبر من أحدث أنواع الأجهزة المتميزة في السوق، وهو متوفر في العديد من الدول العربية، وعند النظر إلى مواصفات هونر ماجيك 4 برو نجد أنه ينافس مجموعة أخرى من الجوالات الذكية من بينها هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 الذي يعتبر من الأجهزة العالمية والأحدث في السوق بالإضافة إلى مواصفات oppo reno 8 z أيضًا، لذا سنقدم تقرير عن سعر هونر ماجيك 4 برو في السعودية وفي الوطن العربي.

كم سعر Honor Magic 4 Pro

بعد نزول الجهاز بالفعل في الأسواق أصبح المستخدمين يبحثون عن كم سعر Honor Magic 4 Pro في الوطن العربي فيمكن شراءه من المملكة العربية السعودية بسعر 4500 ريال سعودي، بينما عند شراءه بالعملة الأمريكية سيكون السعر فقط 1200 دولار أمريكي.

مواصفات هاتف هونر ماجيك 4 برو

تم الإعلان عن نزول الجهاز إلى السوق خلال شهر فبراير الماضي وهو من الهواتف الذكية التي تدعم نظام التشغيل أندرويد ومتوفر في الأسواق بالعديد من الألوان من بينها اللون الأسود واللون الأبيض والذهبي والأزرق أيضًا، ويشتمل الجهاز على العديد من المميزات من بينها:

شاشة الجهاز مساحتها حوالي 6.81 بوصة، بينما حجم الذاكرة الداخلية هو 256 جيجا بايت، ونسخة أخرى بحجم 512 جيجا بايت.

وهناك إصدارين مختلفين بحسب حجم الذاكرة العشوائية فهناك جهاز بحجم 8 جيجا بايت، بينما النسخة الأخرى حجمها 12 جيجا بايت.

كما أن الجهاز يعتبر من أقوى الأجهزة في السوق من حيث قوة الكاميرا الخلفية والأمامية، فأما الخلفية فأعلى دقة لها هي 64 ميجا بيكسل ومتوفر أيضًا دقة 50 ميجا بيكسل وأخرى 50 ميجا بيكسل لكي تستطيع استخدام التقريب البصري أو التقريب الرقمي أيضًا، والتركيز التلقائي بالليزر وبالتالي يمكن أن ينافس مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4.

عيوب هاتف هونر ماجيك 4 برو

لا يحتوي الجهاز على عيوب كثيرة، ولكن من أبرز العيوب أنه لا يدعم استخدام الذاكرة الخارجية أو الميموري كارد، كما أنه لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن وجميع تلك العيوب يمكن تداركها أو التغلب عليها، كما أن بطارية الجهاز غير قابلة للإزالة.