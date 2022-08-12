نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من موقع Rockstar Editor الرسمي وطريقة لعب GTA Online في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من موقع Rockstar Editor ، يتيح لك تسجيل طريقة اللعب الخاصة بك إنه أمر مثير ، يمنحك الفرصة لمشاركة سرقاتك وإطلاق النار في الرأس والألعاب المثيرة التي توقف القلب مع لاعبين آخرين، ستستمتع أيضًا بوضع المخرج الخاص بالمحرر لإنشاء المشاهد الخاصة بك ؛ العبث بمعدلات مثل الجاذبية المنخفضة والرصاص المشتعل ، والتي لا تقهر لجعل شخصياتك تبدو صعبة أو سخيفة كما تريد، عندما يكون لديك شخصياتك معًا ، قم بالتلاعب بزوايا الكاميرا وتأثيرات عمق المجال والنص المتداخل والتسجيل والمزيد.

الان خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من موقع Rockstar Editor

أولا قوم بالتأكد من توصيل جوالك بشبكة الأنترنت . ثم قوم بالدخول إلي صفحة Rockstar Games الرسمية . الأن ستجد زر مخصص لتنزيل جاتا فايس سيتي الأصلية ،كل ما عليك سوى النقر فوقه وسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تنزيل GTA: Vice City. في تلك الصفحة ، انقر فوق الزر Fast Download (تنزيل سريع) وسيبدأ التنزيل على الفور. عند اكتمال التثبيت ، ستجد اختصار / رمز GTA: Vice City على سطح المكتب. انقر فوق الرمز لتشغيل اللعبة. سيقوم محاكي Android بتشغيل اللعبة افتراضيًا.

نظرًا لأن إصدار الكمبيوتر الشخصي مدفوع وهذا اختراق للإصدار المجاني ، فستحتاج إلى استخدام محاكي Android لتثبيت هذه اللعبة وتشغيلها بعد التنزيل. هناك العديد من محاكيات Android المتاحة ، بما في ذلك NoxPlayer و QEMU و ePSXe ومجموعة أخرى. في هذا الدليل ، سنستخدم Bluestacks كمحاكي Android الخاص بنا.

طريقة لعب GTA Online

جرب GTA Online ، عالم ديناميكي ومتطور باستمرار على الإنترنت لما يصل إلى 30 لاعبًا ، حيث يمكنك الارتقاء من محتال على مستوى الشارع لتصبح حجرًا رئيسيًا لإمبراطوريتك الإجرامية ،استمتع بترقيات وتحسينات جديدة للمركبة عالية الأداء مثل Career Builder بالإضافة إلى جميع ترقيات لعبة GTA Online والتوسعات والمحتوى الذي تم إصداره منذ الإطلاق ، وجاهزًا للاستمتاع بمفردك أو مع الأصدقاء. ابتعد عن السرقات التعاونية الجريئة ، واشترك في سباقات Stunt التي تغذيها الأدرينالين ، أو تنافس في أوضاع معادية فريدة ، أو استمتع بالمساحات الاجتماعية بما في ذلك النوادي الليلية ، والأروقة ، وحفلات البنتهاوس ، ولقاءات السيارات ، وغير ذلك الكثير.