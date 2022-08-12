نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سعر ومواصفات oppo reno 8 z 2022 الجديد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أوبو عن استكمال سلسلة رينو وإطلاق هاتف أوبو رينو 8 الجديد وذلك خلال الشهر الماضي، ولكنها أشارت إلى أن هناك نسخة جديدة متاحة في الأسواق وهي oppo reno 8 z والذي يعتبر من أفضل الإصدارات المنافسة للعديد من الجوالات التي قدمتها الشركات الأخرى، مثل هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 والعديد من الجوالات الأخرى، ويمكن معرفة سعر أوبو رينو 8 زي الجيل الخامس أو سعر Honor Magic 4 Pro والمبادرة في شراءه عن طريق المنافذ المتخصصة في بيعه منها الوكيل المعتمد.

مواصفات oppo reno 8 z

هناك العديد من المواصفات المميزة التي تنفرد بها شركة أوبو عندما تقوم بالإعلان عن إصدار جديد، ومن بين مواصفات oppo reno 8 z ما يلي:

هذا الجهاز يدعم شبكة الجيل الخامس، ويحتوي على شاشة بمقاس 6.4 بوصة، وهو من أنواع الجوالات التي تحتوي على ثلاث كاميرات من بينها الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا الأمامية للجوال فدقتها تصل إلى 16 ميجا بيكسل ويُطلق عليها المستخدمين اسم كاميرا السلفي.

يدعم الجهاز الشحن السريع وقوته تصل إلى 33 وات، كما أن البطارية المتاحة في الجوال سعتها 4500 مللي أمبير.

الذاكرة العشوائية للجوال تصل إلى 8 جيجا بايت، بينما مساحة التخزين الداخلية لهذا الإصدار هي 128 جيجا بايت، ويعتبر من أقوى الأجهزة التي تنافس إصدارات أخرى خلال العام الجاري ومن بينها مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4 الجهاز المميز.

يدعم الجهاز نظام التشغيل أندرويد 12.

مميزات هاتف أوبو رينو 8 زي الجديد

وهناك العديد من المميزات الأخرى متوفرة في الجهاز من بينها دعم تقنية الاتصال الواي فاي والبلوتوث، كما أنه يدعم البصمة لمزيد من الأمان والحماية وهي مدمجة في شاشة الجوال، وهناك العديد من الملحقات التي يتم الحصول عليها مع هذا الإصدار من بينها سماعة الرأس.

سعر هاتف Reno8 Z 5G

الجهاز متاح في الأسواق باللون الأسود وباللون الذهبي الذي حقق انتشار واسع خلال فترة قصيرة، ويمكن الحصول عليه بسعر 360 دولار أمريكي ولكن هذا هو متوسط السعر، فيمكن أن يرتفع أو يقل حسب منافذ البيع المتوفر بها هذا الإصدار كما يمكن الحصول عليه بنظام التقسيط.