نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto san andreas GTA 6 للموبيل أخر إصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto san andreas تم تطويرها بواسطة المطور الشهير روكستار،و هي من ضمن ألعاب الأكشن ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثها في مدينة سان أندرياس حول مجموعة من العصابة قامت بقتل والدة البطل، ثم يعود البطل للانتقام.جاتا فايس سيتي من أفضل ألعاب المغامرات والأكشن التي تنتمي إلى العالم المفتوح، وهذه اللعبة هي الإصدار الخامس من سلسلة ألعاب Grand Theft Auto، وهي تعد ثالث لعبة ثلاثية الأبعاد وتم تطويرها بواسطة شركة روكستار نورث الشهيرة، وتدور أحداثها داخل ولاية سان أندرياس في مدينة لويس سانتوس بالتحديد، والشخصية الرئيسية في اللعبة هو كارل جونسون (Carl Johnson) والذي يلقب بCJ الذي يعود من المدينة التي كان يسكن فيها وهي ليبرتي ستي؛ لكي يقوم بدفن والدته التي تم قتلها، وبعد عوته للمدينة يدخل في صراع مع العصابة المتسببة في قتل والدته.

مواصفات لعبة Grand Theft Auto san andreas

من الألعاب التي يفضلها الكثير من اللاعبين حول العالم فهي من أفضل الألعاب ثلاثية الأبعاد، وتضم العديد من الأحداث فهي محاكيه لعالم الواقع، وتتمثل مواصفات اللعبة في الآتي:

اسم اللعبة: Gta san andreas.

الحجم: 1.8 جيجا بايت.

متطلبات اللعبة: Android 4.0 والأحدث.

تاريخ الإصدار: 6 فبراير 2019.

الإصدار: 2.2.

المطور: rockstar.

نوع اللعبة: ألعاب جاتا.

اللغة: English.

مميزات تحميل Grand Theft Auto san andreas

هي الاختيار المفضل لجميع اللاعبين المحبين لألعاب الأكشن والمغامرات، وهذا بسبب المميزات التي تتمتع بها، وهي كالآتي:

رسومات الجرافيك الموجودة داخل اللعبة تشعرك كأنك موجود داخل اللعبة وليس فقط لاعب.

كذلك تمتلك اللعبة عدة أدوات للدفاع عن النفس.

من الألعاب التي يسهل التحكم فيها.

كيفية تحميل Grand Theft Auto san andreas

تعد هذه اللعبة الإصدار الخامس من اللعبة الأصلية GTA، وتعمل على عدة أنظمة مثل الاكس بوكس، وويندوز، وأندرويد، وماك، ونظام تشغيل الايفون، ويمكنك تحميلها بالطرق الآتية:

من جوجل بلاي

قم بتحميلها عبر الخطوات الآتية:

أدخل على موقع متجر جوجل بلاي . ثم كتابة أسم اللعبة في مربع البحث. يمكنك تحميل هذه اللعبة مقابل مبلغ من المال يقدر ب 6.99 دولار. بعد ذلك قم بدفع المبلغ من خلال الوسيلة التي تريدها، ثم ثبت اللعبة.

من أبل ستور لأجهزة الايفون

يتم تحميلها من خلال متجر أبل باتباع الخطوات الآتية:

أدخل على متجر أبل ستور . ثم من مربع البحث تقوم بكتابة أسم اللعبة. بعد ذلك أدفع المبلغ المحدد، وقم بتثبيت اللعبة.

المقتطف

GTA 6 من أفضل ألعاب المغامرات التي يفضلها العديد من الأشخاص، فهي تحكي عن CJ وهو البطل الذي تم قتل والدته، ورجع إلى المدينة لدفن أمه والانتقام ممن قتلها.

الخاتمة

إذا كنت من محبي ألعاب الأكشن يمكنك تحميل لعبة Gta san andreas المميزة والتي تشعر وكأنك موجود بالفعل داخل اللعبة، وتم تطويرها من قبل روكستار نورث الشركة المشهورة بألعاب المغامرات، وهي النسخة الخامسة من الإصدار القديم.