نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق جديدة عن أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المواصفات المميزات والعيوب وتوقعات الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة قامت شركة ابل بالإعلان على النسخة الرسمية من هاتف ايفون 14 برو ماكس والذي من المقرر أن يتم طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة حيث أن هذا الهاتف يتميز بالكثير من المميزات المختلفة التي لا تكون متوفرة في أي اجهره سابقة ولهذا السبب يحصل العديد من المستخدمين على معرفة مواعيد إطلاق هذا الهاتف أبرز التفاصيل الخاصة عن هذا الأمر..

أبرز مواصفات آيفون 14 برو ماكس

حيث أنه كان من ضمن المواصفات الموجودة في الهاتف هي:

أن هذا الهاتف يكون مصنوع من الزجاج كما أنه يكون على الهاتف إطار مصنوع من الألومنيوم وهذا من أجل حماية هذا الجهاز.

كما أن هذا الهاتف وصل وزنه إلى 226 جراما.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف سوف يدعم الجيل الثالث والرابع بالإضافة إلى الجيل الخامس.

يتوفر في هذا الهاتف شاشة بمساحة تصل إلى 6.72 بوصة.

حيث أن معدل الترميز في هذا الهاتف يكون حوالي 120 هرتز.

كما أن التقنية المتوفرة في الهاتف تكون Qhd.

حيث أنه تم الحصول على ميمو جديدة حيث أن التصوير يكون بتقنية 8K.

لا يتوفر في هذا الهاتف أي حواف جانبية.

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro max

وبالنسبة إلى مواعيد إطلاق هذا الهاتف فانه شركة ابل في الفترة القادمة تعزم على إطلاق الفئة الأولى من هواتف ايفون 2014 خلال شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر لم يتم تحديد إلى الآن المواعيد الرسمية ولكن من المتوقع أن تكون خلال هذه الفترة.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

حيث انه من ابرز عيوب هذا الهاتف انه لا يدعم AUX.

كما أن سعة البطارية منخفضة تكون 4500 مللي أمبير.

بالإضافة إلى ذلك فإن شاحن الهاتف لا يكون سرعته كافية حيث يكون حوالي

20 واط.

سعر iPhone 14 Pro Max