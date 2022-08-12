نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وأسهل طريقة لشحن شدات ببجي الموسم الجديد2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة ببجي من ضمن ألعاب الفيديو التي تكون منتشرة بكثرة بين الصغار والكبار، وذلك لما يتواجد في اللعبة من التشويق والإثارة لدى محبي القتال، حيث أنها تكون متوفرة في أي منطقة وأي زمن من الممكن لعبها وفقًا للرغبة، حيث تعد شدات لعبة ببجي من أهم الأجزاء في اللعبة التي يمكن إعطائها إلى اللاعبين للعديد من المميزات مثل الملابس والسلاح، وغير ذلك من المستلزمات الخاصة باللعب، وكذلك يوجد أساليب متنوعة من الممكن شحن تلك الشدات سوف نذكرها في هذا المقال.

شحن الشدات عن طريق جوجل بلاي

أن عملية شحن شدات لعبة ببجي لا تكون مقتصرة فقط على الموقع الذي يخص اللعبة، بل يوجد طريقة ثانية خاصة بالشحن، والتي تتم من خلال جوجل بلاي وهي الأكثر ضمانًا والتي يقبل على استعمالها العديد من الأشخاص، وتشمل:

الدخول إلى إعدادات لعبة ببجي على جهاز محمول اللاعب.

النقر على زر الشدات.

أن يتم اختيار الطريقة المناسبة للدفع.

تنزيل وتحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب بها.

أن يدخل الشخص إلى حسابه من أجل معرفة مدى توافر تلك الشدات أو لا.

أقوى أسلحة ببجي موبايل

تعتبر أهم وأقوى الأسلحة التي قد لا يعلم العديد من الأشخاص تأثيرها على اللاعبين المنافسين هي كالآتي:

السلاح الذي يدعى “mk14” من الأسلحة الجديدة القوية المتواجدة في لعبة ببجي موبايل، حيث يمكن وصول مقدار الضرر بها إلى عدد 61 نقطة.

كما أن السلاح الذي يحتل ثاني مركز هو “Groza” الذي يتم تصنيفه في الأسلحة النارية من ببجي.

وكذلك يكون في ثالث مركز هو سلاح “m246” المصنف من ضمن أسلحة ببجي موبايل من جهة القوة.

كيفية شحن شدات لعبة ببجي موبايل عن طريق الآي دي

يمكن أن يقوم اللاعب بشحن لعبة ببجي موبايل عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص للموقع الرئيسي للعبة ببجي والذي عن طريقه يستطيع أن يحصل الشخص على عدد كبير من الشدات بالخطوات السهلة جدًا، تتم تلك العملية من خلال الآتي: