نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل رائعة.. كيف تمنع واتساب إنه يخلص باقة النت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق واتساب تطبيق المراسلة الأول والأكثر انتشاراً بين الجميع على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاحتوائه على العديد من الميزات المتطورة والجديدة، والتي بدورها تجذب العديد من المستخدمين على مستوى العالم، وذكر موقع adweek أن تطبيق واتساب يعتبر من أكثر تطبيقات الهواتف الذكية استهلاك للطاقة والإنترنت، سواء عند إجراء المكالمات الجماعية أو استخدام أي ميزة من المزايا الأخرى للتطبيق، خاصة النسخ الاحتياطي للدردشات وإرسال الوسائط.

حيل لمنع واتساب إنه يخلص باقة النت

سنوضح في هذا المقال كيفية تقليل استهلاك بيانات الهاتف أثناء استخدامك لتطبيق واتساب، حيث يمكنك ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وهذه الخطوات تتمثل في استخدام بيانات أقل للمكالمات، وهو خيار يدعة Low Data Usage، والذي يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم بكمية بيانات الهاتف التي يقوم باستهلاكها أثناء إجراء المكالمات الصوتية، ويمكن عمل ذلك من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات، ثم انقر على خيار التخزين والبيانات Data and storage Usage، قم بإيقاف زر التبديل المجاور لخيار التوفير في حجم البيانات المستخدم في المكالمات أو Call Low Data Usage.

يتمثل الخيار الثاني في إيقاف النسخ الإحتياطي في واتساب، ويتم ذلك من خلال فتح قائمة الإعدادات، ثم اضغط على خيار الدردشات، ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للدردشات Chat backup، وحدد خيار Wi-Fi بدلاً من Cellular، ومن خلال تلك الحيل البسيطة التي كشفنا عنها فإنها تُساعد كثيراً من توفير استهلاك باقة النت الخاصة بهاتفك، مما يوفر المال الشهري لك بشكل دائم شهرياً دون أي اسراف.

يمكنك تقليل استخدام بيانات الجوال من خلال إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التي تتمثل في الذهاب إلى قائمة الإعدادات، واضغط على خيار التخزين والبيانات، ادخل على قسم تنزيل الوسائط تلقائياً، قم بتحديد خيار “عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، وفي هذه الحالة سيمكنك ضبط واتساب لتنزيل الملفات والوسائط تلقائياً فقط عند الاتصال بالواي فاي، وهذا سيوفر الكثير من استهلاك بيانات الهاتف الخاص بك، وبالتالي يوفر الأموال لك بشكل مستمر وشهري.