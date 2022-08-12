نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح رائعة للحصول على إنترنت قوي وسريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف قوة إشارة الواي فاي الخاصة بهم في المنزل وعدم استقرارها بشكل متكرر، من المحتمل أن يدل ذلك على أن اتصال الشبكة الخاص بك مخترقاً، أو أنك ترتكب خطئاً في اختيار المكان المناسب لجهاز الراوتر داخل المنزل، حيث أشار بعض الخبراء أنه يجب اختيار المكان المناسب لوضع جهاز الراوتر في المنزل، وذلك من أجل تحسين قوة إشارة الواي فاي الصادرة من الجهاز، وضمان الحصول على إنترنت جيد ومستمر.

نصائح هامة للحصول على إنترنت سريع

أوضح خبراء شبكات الاتصالات اللاسلكية أن الاختيار المناسب لأماكن وضع الراوتر تساهم بشكل كبير في مدى جودة واستقرار الإشارة الخاصة بالواي فاي، حيث توجد بغض الأشياء التي تحجب توصيل الإشارة لجميع أجهزة المنزل، وبالتالي فإن لها تأثير على سرعة النت الخاص بك، لذا سنوضح في هذا المقال أهم الأماكن التي يجب تجنب وضع الراوتر الخاص بك فيها داخل المنزل.

تتمثل هذه الأماكن في المطبخ،حيث أكد الخبراء على ضرورة إبعاد الراوتر عن المطبخ، نظراً لتأثيره على قوة الإشارة والطبيعة المخصصة لاستخدام هذا المكان، والتي لا تتناسب مع وضع الراوتر فيها، نتيجة لوجود العديد من المخاطر التي قد تؤثر بالسلب على الجهاز، كما أن تثبيت الجهاز بجانب أجهزة المطبخ خاصة الميكرويف قد يؤدي إلى إعاقة توزيع اتصال الإنترنت بالمنزل، لذا فإنه يجب تجنب وضع الراوتر في المطبخ مطلقاً.

تجنب وضع جهاز الراوتر على الأرض، أو بشكل منخفض، حيث أن ذلك قد يعيق توزيع إشارات الواي فاي بشكل جيد، وذلك لأن معظم الأرضيات لها القدرة على امتصاص موجات الراديو الصادرة من الراوتر، وهذا يسبب حجب إشارة الواي فاي، لذا فإنه من الأفضل وضع الراوتر ف مكان عالي، وتجنب وضعه على الأرضية تماماً.

ينصح الكثير من الخبراء مستخدمي أجهزة الواي فاي المنزلية بالابتعاد عن تثبيت جهاز الراوتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية الأخرى، خاصة الأجهزة التي يصدر عنها درجة حرارة عالية، مثل الكمبيوتر والتلفاز والميكرويف وأجهزة التدفئة، حيث أن الحرارة الناتجة عن هذه لأجهزة الكبيرة ستؤثر بالسلب على الإشارات الهوائية الصادرة من الجهاز، وبالتالي فإنها قد تتسبب بتعطيله وتسخينه.