نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة مترجم جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة ترجمة جوجل واحدة من أشهر خدمات الترجمة في العالم، ومن خلالها يمكن لأي شخص ترجمة الكثير من الجمل في أسرع وقت بمنتهى السهولة، ولكن بالرغم من أهميتها إلا أن هناك الكثير من الشكاوى التي وجهت إليها في الآونة الأخيرة، وسنوضح لكم بالتفصيل ما هي مشكلة مترجم جوجل وافضل الحلول لهذه المشكلة.

مشكلة مترجم جوجل

كما وضحنا على الرغم من أهمية خدمة ترجمة جوجل إلا أنها تحتاج إلى الكثير من التحسينات التي تجعل منها ترجمة إحترافية تستطيع استخدامها والاعتماد عليها، وذلك لأن الخدمة التي أنشأتها شركة جوجل تعمد على الترجمة الحرفية.

فهي فقيرة حتى هذا الحين من حيث الإثراء اللغوي والنحوي، فهي قوية فقط في ترجمة الكلمات والجمل القصيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بترجمة الجمل الطويلة فالأمر يختلف بصورة كبيرة وقتها تصاب الخدمة بالشلل وتتيح لك ترجمة ضعيفة لا يمكن الفهم منها واعتمادها.

طريقة التغلب على مشكلة مترجم جوجل

توجد العديد من مواقع الخدمات المٌصغرة على سبيل المثال موقع خمسات، فايفر، آب وورك، مستقل، فريلانسر، وهي تقدم لك مستقلين يعملون في مجال الربح من خلال الإنترنت أو العمل من البيت بإمكانهم العمل معك في مجال الترجمة ويوفروا لك أفضل ترجمة ممكنة لترجمة النصوص والمستندات ويمكنك أيضا التواصل مع الأجانب لتحقيق الفائدة التى ترغب بها.

واذا لم يعجبك الأمر ولا تريد أن تصرف الكثير من الأموال على توظيف شخص ليقوم بترجمة النصوص لك، فامامك طريقة أخرى وهي البحث عن بدائل ترجمة جوجل للقضاء على مشكلة مترجم جوجل وسنتعرف في السطور القادمة على أفضل مواقع الترجمة.

أفضل مواقع الترجمة

توجد بدائل عديدة يمكنك استخدامها إذا كنت لا تريد استخدام خدمة جوجل، وسنتعرف عليها فيما يلي:

موقع Babelfish

يدعم هذا الموقع العديد من اللغات العالمية حوالي 70 لغة حول العالم ومنها اللغة العربية والإنجليزية وغير ذلك.

فهو يتيح لك ترجمة النصوص والجمل الطويلة والقصيرة بطريقة مجانية دون أي تكلفة مقابل استعمال الخدمة عبر الإنترنت.

ومن أهم مزايا الموقع سهولة استعماله حيث يحتوي على 3 أقسام وهي: اختيار اللغة، منطقة لوضع النص المراد ترجمته، وفي النهاية الضغط على امر الترجمة.

موقع WorldLingo

ومن بين الحلول الجيدة للقضاء على مشكلة مترجم جوجل هي استعمال موقع Worldlingo فهو من افضل المواقع

لأي شخص يبحث عن بدائل لمترجم جوجل، فهو يقدم لك ترجمة النصوص والجمل القصيرة والطويلة في أسرع وقت بمنتهى السهولة.