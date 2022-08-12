نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب تحذير شديد من تطبيق مشابه يسرق البيانات الشخصية ومطالبه باتخاذ تلك الإجراءات فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام فريق الدعم في تطبيق واتساب بإطلاق تحذير شديد لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من تطبيق مشابهة يتم تحميله للميزات أعلن عنها من خلال موقعه الإلكتروني، وقد حذر فريق العمل من تحميل البرنامج والمدعو هاي واتساب لإن البرنامج يعمل على تخزين المعلومات الشخصية ويسهل سرقة تلك البيانات بما فيها أرقام الحسابات البنكية وغيره مما تقوم بتشغيله عبر هاتفك.

تحذير واتساب من تطبيق Hey whatsapp

قام الفريق بتوضيح خطر استخدام التطبيق المشابهة وجاء تحذير من خلال رئيس واتساب (ويل كاتكارتفي) عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً في تغريده، أن هناك تطبيقاً يسمى هاي واتساب وهو تطبيق يعد نسخه معدله من برنامج واتساب الأصلي وقام heymods بتطويره وهو مليء بالبرامج الضارة، وأضاف أن البرنامج يبدو للوهله الأولى إنه تطبيق غير ضار ولكنه مصمم لسرقة وتخزين البيانات الشخصية وهو أحد البرامج المتواجد خارج جوجل بلاي.

يعمل التطبيق على تخزين المعلومات التي يقوم المستخدم بتسجيلها عبر البرامج المختلفة والتي تكون مخزنه لاستخدام البرامج بمرات دخول متعددة ليقوم بسرقتها واستخدمها لعمليات تسويقية مختلفه، لذى قام رئيس واتس آب بدعوة كل من قام بتحميل البرنامج بحذفه فوراً واستخدام أي تطبيق لعمل إسكان عن الفيروسات على الهاتف وتنظيف الهاتف من أي ملفات ضاره.

أشار رئيس واتساب إلى ضرورة استخدام البرامج الموثوقة والأصلية حفاظاً على سرية البيانات والحفاظ على عدم سرقة البيانات الشخصية، يذكر أن جوحل يقوم بشكل دوري بحذف التطبيقات التي يوجد بها ضرر من خلال المراجعات اليومية ومتابعه الشكاوى من مستخدمي التطبيقات المختلفة، وقد أضاف كتارتفي أن التطبيقات المزيفة تقوم بعرض مزايا متعددة غير متواجده بالتطبيق الأصلي.

وهذا من باب التشجيع على تحميل البرنامج من قبل مشتركين جدد وتلك وسيله خداع معروفه من قبل المطورين، يذكر أن واتساب قام بالعديد من التحديثات في الآونة الأخيرة ليكون منافس قوي للعديد من برامج التراسل الفوري مثال تليجرام والذي اتخذ مكانه منافسه وبقوه من خلال مميزات عديده لذا يعمل المطورين على إرضاء الكثير من مشتركي البرنامج من خلال التحديثات المتلاحقة لواتساب.