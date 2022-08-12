نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا في الخيال مواصفات وسعر آيفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro max المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البحث عن ابرز مواصفات وأسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس هو اكثر الأمور التي يتم البحث عنها حيث ينتظرون العديد من المستخدمين مواعيد الإعلان عن النسخة الجديدة من هاتف ايفون في مصر حيث انه النسخه السابقة حققت نجاحا كبيرا وكانت نسخة آيفون 13 لذلك كل مستخدمين الايفون يقدرون المميزات المختلفة الموجودة في هذا الهاتف وينتظرون من فتره إلي اخرى مواعيد إصدار الإصدار الجديد. للمشاهير والأغنياء Samsung Galaxy S23 Ultra مواصفات وسعر خيالي كاميرا عالمية هاتف iPhone 14 Pro Max ومن ابرز المواصفات الموجوده في هاتف ايفون 14 برو ماكس ان الجهه اليسرى تم صنعها من الزجاج ولكنه مع ذلك يحتوي على إطار مكون من الألومنيوم لكي يحافظ على هذا الجهاز كما أن وزن الجهاز يكون حوالي ٢٢٦ جرام فقط .

كما أن هذا الجهاز يحمل خط واحد من أجل الاتصال ولكنه على الرغم من ذلك يدعم شبكات الجيل الثالث بالإضافة إلى الجيل الرابع والخامس.

هذا الجهاز لا يتوفر بها نظام تشغيل الاندرويد ولكن يتوفر بها نظام تشغيل iOS 16.

كما انه من ضمن المواد المميزة في هذا الجهاز انه تم تصنيعه من مواد مضادة للغبار كما انه ضد الماء فلن يتأثر بتواجد قطرات من الماء عليه كما وصلت مساحته الى حوالي 256 تيرا بايت.

اما الكاميرا الخلفية فانها تحتوي على عدسة مكبرة بدقه تصل الى 13 ميجا بكسل كما أنه يمكنك تصوير الفيديوهات بكل دقه.

هذا الجهاز يحفظ لك امانك وخصوصياتك حيث انه تتوفر به قراءة البصمة للوجه بالاضافه الى قراءه بصمة العين والشاحن الموجود في هذا الجهاز يكون حوالي 15 وات. مميزات iPhone 14 Pro Max ومن أبرز المميزات الموجودة في هذا الجهاز هي الشاشة رائعة المنظر والتي تكون جذابة في تصميمها عن الهواتف الاخرى كما أنها مقاومة للماء. هذا الهاتف يمتلك خاصية شحن امامي بالإضافة إلى شحن العكسي حيث انه سريع الشحن. كما ان المساحه تقنية في هذا الهاتف تكون ضخمة ولا تحتاج الى اي مساحه تخزين اخرى. ليس من الممكن أن يتعرض الجهاز للصدأ.

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