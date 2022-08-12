نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 برو ماكس أخر تحديث مميزات و عيوب لعشاق الايفون i phone 14 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت شركة آبل في إنتاجها التجريبي لسلسلة هواتف آيفون 14، وقد أعلنت مصادر موثوقة من شركة آبل الأمريكية عن ميعاد طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس، حيث أنه سيكون في 13 سبتمبر المقبل 2022 قد أطلقت الشركة الأمريكية نسخة رسمية من المجسم المحاكي الى الهاتف المقرر طرحه في الأسواق في سبتمبر المقبل، وقد قامت بعض المواقع بتسريب صور للهاتف مما يوضح لنا شكل وبعض مميزاته.

آيفون 14 برو ماكس

مواصفات آيفون 14 برو max الجوال المرتقب من آبل هو كل ما يشغل محركات البحث حاليا حيث أنه قد صدرت الكثير من التقارير الذي أوضحت بأختصار نوعا ما عن ما هي المواصفات التي تضيفها شركة آبل لهذا الهاتف المرتقب، ومن خلال السطور التالية سوف يتم عرض أهم المعلومات الحالية التي يمكن أن تكون متاحة حاليا عن هاتف آبل آيفون 14 برو.

هاتف آيفون 14 برو ماكس يأتي بمزايا شبيهه بعض الشيء بهاتف آيفون 14 وآيفون 14 برو، ولا يختلف كثيرا عن آيفون 13 بروماكس، ومن مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس:

يتمتع الهاتف بشاشة 6.7 من 10 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. كما أنها تتكون من زجاج سيراميك مقاوم للخدش، ومزودة بطبقة مقاومة للزيوت والبصمات والمياه. يتمتع الهاتف بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية، منها 128 و 265 و 512 جيجا بايت بالإضافه إلى 1 تيرا بايت. تمتع الهاتف بمعالج قوي من نوع Apple A 16 Bionic سداسي النواة، بالإضافة إلى معالج رسوم من نوع Apple GBU خماسي النواة. يتمتع الهاتف بنظام تشغيل iOS v15 مزود ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير. كما ان حجم الذاكرة العشوائية الرامات 6 جيجا بايت. الهاتف مزود بكاميرا خلفية عبارة عن ثلاث كاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2. ليس له حواف جانبيه، بينما تصل الكاميرا بهاتف ايفون 14 بروماكس بتنقيه 8K. سرعة الرامات في ايفون 14 تصل إلي 8 جيجا.

عيوب هاتف آيفون 14 برو ماكس

ومن أبرز العيوب الموجودة في هذا الهاتف هي العيوب التالية والتي تكون كالتالي:

حيث أنه في ايفون ١٤ برو ماكس حيث أنه يوجد في الهاتف بعض العيوب حيث انه:

لا يدعم اضافة كارت ذاكرة خارجية للجهاز.

ومن أبرز عيوبه أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن الخارجية.

كما أنه لا يوجد في الهاتف مستشعر البصمة.

4 هواتف جديدة تلغي إصدار الشاشة الصغيرة.

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة هواتف iPhone 2022 أو iPhone 14 على أربعة هواتف ذكية جديدة.

اثنان منها بحجم 6.1 بوصة والاثنان الآخران بشاشات كبيرة ، وبحسب المحللين ، فإن حجم iPhone Mini هو 6.7 بوصة ، وشاشة 5.4 بوصة ملغاة. وفقًا لـ MacRumors ، قال Ming-shi Kuo الموثوق به في ملاحظة جديدة للمستثمرين أن الهاتفين سيحتويان على أقوى المواصفات.

بينما سيكون للهاتفين مواصفات أقل. مواصفات مماثلة لسلسلة هواتف iPhone 12 الحالية من حيث المواصفات.

بينما عرضت شركة Apple هاتفها الذكي iPhone 12 Mini في تشكيلة iPhone 12 في وقت سابق من عام 2020 ، مع وجود خطط لتقديمه في عام 2021 هذا العام ، يشير تقرير من المحلل البارز Ming-Chi Kuo إلى أنه سيتم التخلص من الإصدار المصغر العام المقبل في عام 2022 ، وفقًا لتقرير صادر عن المحلل البارز Ming-Chi Kuo بالنسبة للعديد من تقديرات مبيعات iPhone 12 ، فقد فاته المبيعات المتوقعة لجهاز iPhone 12 mini.

يقدم I Phone 14 ميزة كبيرة للكاميرا

أوضح خبراء تقنية الهواتف أن أذا قاما شركة آبل بالفعل بإنتاج هواتف بدون فتحات sim حقيقية وبدون منافذ فمن المحتمل أن يتم طرح هواتف برو max 14في أسواق محددة لأن ليس كل البلاد تدعم الهواتف التي تعمل بتقنية esim، من المنتظر، وكما عودتنا شركة آبل أن تكون مميزات ومواصفات غير مسبوقة في الهاتف الجديد برو max 14الذي من المتوقع أن يتم طرحه رسميا في عام 2023.

ويعتقد Kuo أن Apple ستجري ترقية أو تحسينًا كبيرًا للكاميرا في iPhone 14 أو iPhone 2022 ، حيث من المتوقع أن توفر Apple كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لهواتف iPhone 14. ان التصوير في الايفون سينتقل به الى مستوى جديد كليا لكن التحسين لا يقتصر فقط على دقة الكاميرا فالكاميرا ستكون 48 ميجابكسل بدلا من 12 ميجابكسل لان الكاميرا ستزود بمقاس كبير 2.5 ميكرون حجم البكسل الذي يشبه هواتف iPhone 12 وهواتف iPhone 13 القادمة وأقوى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أكبر بشكل ملحوظ.

الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 14 القادمة بجميع أصدارتها

و من ناحية أخري يتم الان التوقع بأسعار السلسلة الجديدة من شركة Apple لهواتف الأيفون المترقب وصولها للمستخدمين كالاتي :