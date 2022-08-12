نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمشاهير والأغنياء Samsung Galaxy S23 Ultra مواصفات وسعر خيالي كاميرا عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن خصائص وموصفات هاتف samsun s23 altra والذي يعد من أشهر هواتف شركة سامسونج، نظرا لتمتعه بالعديد من المزايا، حيث يحتوي هذا الهاتف على سعة بطارية كبيرة تكفي لتشغيل الهاتف ليوم كامل، كما أنه يتمتع بشكل جذاب وانسيابي وهيكل خارجي قوي مقاوم للصدمات، وغيرها من المميزات الأخرى، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم مميزات وموصفات هذا الهاتف، وسعره المتداول بمصر وخارج مصر.

مواصفات هاتف samsun s23 altra

نتابع معكم أهم الموصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف الشهير، والذي يحتوي على العديد من الإمكانيات تجعله منافس للعديد من الهواتف الأخرى من نفس الفئة السعرية، وسوف نتابع معكم هذه الموصفات موضحه كالتالي.

المعالج الخاص بهذا الهاتف من نوع سناب درجون ٨ من الجيل الثامن، والذي يعد من أقوي المعالجات التي تعمل بها الهواتف الحديثة، كما أنه يعد مشغل جيدا للألعاب الحديثة، دون أن يؤثر على سرعة الجهاز.

أما عن عشاق السليفي فأن الهاتف يأتي بكاميرا أماميه بدقة ٤٠ ميجا بكسل، مما يساعد على التقاط أفضل وأجود الصور.

أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي بدقة ١٠٨ ميجا بكسل، لتسجيل أجمل الفيديوهات والصور.

يعد وزن الهاتف خفيف نسبيا بحيث يسهل حمله حيث يصل وزن الهاتف إلى ٢٢٨ جرام.

أسعار هاتف samsun s23 altra في مصر

ويبحث معظم الأفراد الذين يرغبون في معرفة سعر هذا الهاتف داخل مصر حيث يصل سعرة في معظم محافظات مصر وذلك للنسخة ال ١٢ جيجا رام مع سعة ذاكرة ٢٥٦ جيجا إلى سعر ٣٠ ألف جنية مصري، قد يتفاوت هذا السعر قليلا من محافظة لأخري بنسبة بسيطة، ولكن يبقي ضمن هذه الحدود.