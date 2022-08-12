نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات واتساب الجديد 2022 وفقاً لآخر تحديث وكيفية التحميل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث منذ ساعات حول تطبيق واتساب whatsapp 2022 وفقاً لآخر تحديث، حيث يزداد عدد مستخدمي التطبيق بشكل مستمر من مختلف أنحاء دول العالم، فقد أعلن تطبيق الواتساب أمس عن تحديثات جديدة وأصدرت إشعار لكافة مستخدميه في تمام الساعة 12 مع بدء يوم جديد، وأوضح من خلال هذه الإشعارات المميزات الجديدة التي يمكن للفرد الاستفادة منها بمجرد تحديثها وفقاً لآخر تحديث، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل محبي التكنولوجيا والمهتمين عبر هذا المقال كيفية تحميل تطبيق واتساب ومميزات واتساب الجديدة 2022 وفقاً لآخر تحديث.

تطبيق واتساب الجديد 2022:

نظراً لتطور التكنولوجيا المستمر سعياً للعالم التكنولوجي الحديث الذي نواكبه، فقد أعلنت إدارة الواتساب عن تحديث جديد يستفاد منه كل الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق، وقد شمل التحديث الأخير العديد من المميزات الرائعة التي يمكن استخدامها والاستفادة منها بشكل مستمر، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا كيفية تحديث واتساب الجديد 2022 للتمكن من الاستفادة منها، وكيفية تحميل التطبيق.

مميزات واتساب الجديد 2022 وفقاً لآخر تحديث:

يتمتع تطبيق واتساب الجديد 2022 وفقاً لآخر تحديث بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، وهذه المميزات هي:

إمكانية رفع حالة أكثر من 30 ثانية

إمكانية تحديد سرعة سماع الريكورد أو التسجيلات الصوتية بسرعاتها المختلفة 1 ، 1.5 ، 2

إمكانية سماع التسجيلات الصوتية مع التمكن من الدردشات المختلفة أثناء سماع التسجيل.

تخصيص رؤية الصورة الشخصية

تخصيص من يمكنه رؤية الحالات

إلغاء علامة قراءة الرسائل.

تصميمات جديدة خلفيات لتطبيق واتساب

كيفية تحديث تطبيق واتساب وفقاً لآخر تحديث بالخطوات:

يتسائل العديد من الأشخاص المستفيدين عن كيفية تحديث تطبيق الواتساب للتمكن من الحصول على المميزات الجديدة والاستفادة منها مع الاستخدام، لذلك نوضح من خلال موقعنا ثقفني لكل متابعينا كيفية تحديث تطبيق الواتساب وفقاً لآخر تحديث بالخطوات، وهذه الخطوات هي: