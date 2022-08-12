نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر آيفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro max المتوقعة مواصفات خيالية تخطف القلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro max هو من الهواتف الحديثة التي يتحدث عنها الجميع بفضل إمكانيته الرائعة وأداة الجميل فهو يحمل الكثير من المميزات مثل الشاشة كبيرة الحجم وحجمه خفيف جدا ويوجد به الكثير من الألوان مثل الأبيض والأسود والأزرق وسوف نوضح أهم المواصفات الخاصة بالهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات وسعر iphone 14 Pro Max هاتف آيفون ١٤برو ماكس الجديد كليا المتوقع نزوله في سبتمبر

مواصفات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

لقد وجدت تساؤلات الكثير حول هذا الهاتف وسوف نوضح المواصفات الخاصة به من خلال النقاط التالية..

هو من الهواتف ذات الاداة والسرعة المتميزة.

تكون مساحو الشاشة حوالي ٦,٧٢ بوصة.

تتكون الشاشة من زجاج مقاوم للخدش.

يكون الوزن حوالي ١٩٦ جرام.

مصنوع من الزجاج والالمونيوم فهو مقاوم للصدمات.

يكون طوله حوالي ١٦٣ ملم.

يكون عرض الهاتف حوالي ٧٤ ملم.

يوجد به الكثير الالوان المتميزة مثل الأبيض والأزرق والأسود.

يوجد به الكثير من الأمان مثل البصمة والتعرف على الوجه.

يوجد به معالج يكون سداسي النواة.

تكون ذاكرته حوالي ٨ جيجا بايت.

توجد به كاميرا فلاش ليد مزدوج.

يتميز الشاحن بسرعته في الشحن فيبلغ حوالي ٣٠ وات.

تكون سعة البطارية حوالي ٣٤٢٠ أمبير.

يعمل على تدعيم شبكة 4g.

يوجد به الكثير من انواع التنبيهات مثل الرنة والاهتزاز.

سوف ينزل الهاتف في شهر ٩ القادم لعام ٢٠٢٢.

سعر هاتف آيفون ١٤ برو ماكس