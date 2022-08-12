نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب جوال iPhone 14 Pro Max الجديد والأسعار المتوقعة 2022 iPhone 14 Pro Max في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات وعيوب جوال iPhone 14 Pro Max ،يعتبر هاتف iPhone 14 Promax أفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple 2022 ويحمل العديد من الميزات ويتميز بالإصدار الأعلى من حيث السعر والمواصفات بشكل عام ، بينما يتميز بشاشة كبيرة بحجم 6.71 ، ويعمل به A16 أطلقت معالج Bionic وشركة Apple الأمريكية نسخة رسمية من iPhone 14 Promax ، وتقرر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة ، وله العديد من الميزات. ما هي عيوب iPhone 14 Pro Max يُعتقد أن جهاز iPhone 14 Promax لن يدعم طباعة الوجه.

شاحن هاتف iPhone 14 Promax ليس بالسرعة الكافية ، فقط 20 واط ، بينما هناك هواتف تصل سرعة الشحن إلى 120 واط.

الهاتف ليس به وصلة AUX.

ما زلنا نتابع معكم موعد إطلاق iPhone 14 Promax في الأسواق وأبل تطلق الفئة الأولى من الهواتف وهي iPhone 14 Promax خلال فبراير 2023 ، بينما لم تعلن Apple حتى الآن عن أسعار iPhone 14 بروماكس. الأسعار المتوقعة 2022 iPhone 14 Pro Max في الأسواق سعر iPhone 14 Pro Max حتى الآن:

لم تعلن شركة آبل عن سعر iPhone 14 من شركة Apple الأمريكية ، لكن من المتوقع أن يكون سعر iPhone 14 1100 دولار أمريكي.

لم تعلن شركة آبل عن سعر iPhone 14 من شركة Apple الأمريكية ، لكن من المتوقع أن يكون سعر iPhone 14 1100 دولار أمريكي. سعر iPhone 14 Pro هو 1250 دولارًاسعر iPhone The 14 Pro Max 1500 دولار في الوطن العربي

من المتوقع أن يكلف iPhone 14 Pro Max حوالي 4700 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة و 5000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ، بينما سيكلف iPhone 14 Pro Max في مصر حوالي 4700 درهم إماراتي بالإضافة إلى الضرائب و الرسوم 27500 جنيه بعدها. مواصفات iPhone 14 Pro Max يحتوي على كاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجابكسل ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة آبل.

حجم الهاتف 6.7 بوصة.

ميزة الهاتف أنه مصنوع من الزجاج القوي ، بينما يحتوي على إطار من الألومنيوم لحماية الهاتف.

في حين أنه يدعم جميع أنواع الجيل الثالث والرابع والخامس ، إلا أنه يتميز بمساحة شاشة بحجم 6.72 بوصة.

تقنية شاشة iPhone 14 Promax وجودة ألوان عالية.

يتميز بكاميرا خلفية عالية الجودة ، وهناك كاميرا أخرى معزولة وواحدة للمساحات الكبيرة.

ليس لها حواف جانبية ، بينما تصل الكاميرا بجهاز iPhone 14 Promax بدقة 8K.

يتميز بإصلاح بعد الأخطاء في الإعدادات والبريد ومتصفح Safari.المساحة الداخلية لجهاز iPhone 14 Promax هي 128 جيجا بايت.

يصل سعر ذاكرة الوصول العشوائي في iPhone 14 إلى 8 جيجابايت.

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