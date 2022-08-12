نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iphone 14 Pro Max هاتف آيفون ١٤برو ماكس الجديد كليا المتوقع نزوله في سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن هذا الهاتف من الهواتف الذكية الحديثة ابتي ينتظرها الكثير من الأشخاص وسوف يتم نزوله الشهر القادم وقد اشتهر هذا الهاتف كثيرا وذلك لسرعته ومواصفاته عالية الجودة وسوف نوضح أهم المميزات الخاصة بهذا الهاتف من خلال هذا المقال.

مميزات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

نجد أن الكثير من الأشخاص أخذوا يبحثون على مميزات هذا الهاتف وسوف نوضح تلك المميزات الخاصة به من خلال النقاط التالية.

يوجد لهذا الهاتف أكثر من لون منهم الازرق والابيض والاسود.

توجد به شاشة كبيرة للغاية تكون حوالي ٦,٦٢ بوصة.

يتكون من مكونات جيدة في صنعه مما يساعد إلى عدم خدشة او كسره بسهولة مثل الزجاج والألومنيوم.

نجد أن الشاشة تصنع من زجاج قوي مقاوم للخدش.

نجد أن وزن الهاتف خفيف ومناسب للإمكانيات الخاصة به فيكون حجمه حوالي ١٩٦ جرام.

نجد أيضا أن طوله مناسب فيكون طوله حوالي ١٦٣ ملم ويبلغ عرضه حوالي ٧٤ ملم.

توجد به الكثير من وسائل الأمان مثل البصمة والتعرف على الوجه حتى تتمكن من فتحه.

يوجد به كاميرا رباعية فلاش ليد مزدوج.

نجد أن سعة البطارية غير مناسبة لإمكانياته العالية فتبلغ سعتها حوالي ٣٤٢٠ أمبير فقط ويجب أن تكون أكثر من ذلك.

تكون الذاكرة الخاصة به حوالي ٨ جيجا بايت.

يعمل على تدعيم الشبكات حتى شبكة 5g.

يوجد به معالج سداسي النواة.

يوجد به شاحن قوي حوالي ٣٠ وات.

التعرف على سعر هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

سوف يتم نزول هذا الهاتف إلى الأسواق الشهر القادم وسوف نوضح سعره الذي يتم تداوله في الأسواق خلال النقاط التالية.