نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استرداد اكواد ببجي موبايل الرسمي Midasbuy وخطوات شحن واستبدال كودات ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال اكواد ببجي موبايل وأحدث كودات ببجي 2022 مقدمة من موقع Midasbuy ميداس باي وهو الموقع الرسمي والوحيد للعبة، كما أن يسعي لاعبي PUBG على استبدال اكواد ببجي موبايل الغير مستعملة من خلال الموقع الرسمي لهذا الاستبدال وهو ميداس باي كما ذكرنا سابقا، وذلك لما تتمتع به عملية الاستبدال للرموز الخاصة باللعبة من تمكين اللاعب من الفوز بعدد من العناصر الهامة للعب والتي تكون الموجودة بداخل اللعبة وذلك يتم بدون مقابل مادي وأيضا دون الحاجة الى الشراء ودفع الأموال النقدية، ومن تلك العناصر السكنات والرقصات وأيضا الكثير من الشدات بالإضافة الى الأسلحة النادرة وكافة ما يجلب النصر للاعب داخل المعركة.

استبدال كودات ببجي موبايل

الموقع الرسمي في استبدال اكواد ببجي موبايل هو موقع Midasbuy، حيث يجب على اللاعب في هذه اللعبة التي تصنف من بين أكثر الألعاب الحربية شيوعا في الفترة الماضية والحاضر أيضا، أن يقوم بالدخول على هذا الموقع ثم تسجيل البيانات الأولية للاعب ومن ضمن تلك البيانات كتابة اسم دولة اللاعب ثم كتابة رقم الجوال، ثم بعد ذلك يبدأ اللاعب في كتابة الكود الذي يحمل الرمز الخاص بالاسترداد، ويجب في هذا الصدد ملاحظة ما يكون لكل كود من عدد من المرات التي يمكن من خلالها نجاح عملية الاسترداد حتي يمكنك الحصول علي الهدايا الكثيرة.

رمز استرداد UC ببجي

أن شدات ببجي UC تمثل عملة الشراء بالنسبة للعبة التي يحتاج إليها اللاعبين دائما، اذا يستطيع اللاعب في لعبة ببجي موبايل أن يقوم بالدخول الى متجر اللعبة الرئيسي ويقوم بشراء أدوات لا حدود لها عن طريق عدد الشدات المستعملة في الشراء والتي يحصل عليها، حيث تعمل لعبة PUBG Mobile على تمكين لاعبيها من الشراء في كل مرحلة من مراحل اللعب بها ما يريد من أسلحة متطورة أو الحصول علي أدوات ومستحضرات التجميل وكافة ما يصلح للحرب.

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات

الدخول الى موقع Midasbuy الرسمي للعبة ببجي من اجل الشدات يحتاج الى الخطوات التالية:

الدخول الى هذا الموقع الرسمي Midasbuy عبر تطبيقات غوغل او ابل ستور.

ثم كتابة رقم المرور واسم المستخدم الخاص باللاعب.

يمكن للاعب دخول الموقع عن طريق إدخال حساب الفيس بوك.

ثم يقوم اللاعب بإدخال رمز الاسترداد او ما يسمى بالكود.

من ثم الضغط على كلمة استرداد يؤدي الى إخبار الموقع بالرغبة في إتمام عملية الاسترداد.

ثم يقوم الموقع بإنزال الهدايا الخاصة بالكود المستبدل في محفظة اللاعب.

موقع شحن كودات ببجي Midasbuy

شحن الشدات عن طريق إدخال الايدي id من اهم الطرق التي تعمل على شحن شدات PUBG Mobile، اذا يؤدى الايدي او المعرف الخاص باللاعب الى ضمان اكثر لسرية حساب اللاعب، وذلك اذا ما قد تم إدخاله في الموقع الصحيح والمكان المناسب له في داخل موقع ميداس باي واستكمال البيانات بشكل صحيح.