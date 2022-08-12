نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استرداد اكواد ببجي موبايل Midasbuy الرسمي وخطوات شحن واستبدال كودات ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد ببجي موبايل وأحدث كودات ببجي 2022 من موقع Midasbuy الرسمي والوحيد للعبة، يسعي لاعبي PUBG على استبدال اكواد ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي لهذا الاستبدال وهو ميداس باي، وذلك لما تتمتع به عملية الاستبدال للرموز الخاصة باللعبة من تمكين اللاعب من الفوز بعدد من العناصر الهامة للعب والموجودة بداخل اللعبة بدون مقابل مادي وأيضا دون الحاجة الى الشراء ودفع الأموال النقدية، ومن تلك العناصر السكنات والرقصات بالإضافة الى الأسلحة النادرة وكافة ما يجلب النصر للاعب.

استبدال كودات ببجي موبايل

الموقع الرسمي في استبدال اكواد ببجي موبايل هو موقع Midasbuy، حيث يجب على اللاعب في هذه اللعبة التي تصنف من بين أكثر الألعاب الحربية شيوعا في الفترة الماضية الدخول على هذا الموقع وتسجيل البيانات الأولية للاعب من اسم دولته ورقم الجوال، ثم بعد ذلك يبدأ اللاعب في كتابة الكود الذي يحمل الرمز الخاص بالاسترداد، ويجب في هذا الصدد ملاحظة ما يكون لكل كود من عدد من المرات التي يمكن من خلالها نجاح عملية الاسترداد.

رمز استرداد UC ببجي

أن شدات ببجي UC تمثل عملة الشراء بالنسبة للعبة، اذا يستطيع اللاعب في لعبة ببجي موبايل الدخول الى متجر اللعبة الرئيسي وشراء أدوات لا حدود لها عن طريق عدد الشدات المستعملة في الشراء، حيث تعمل لعبة PUBG Mobile على تمكين لاعبيها من الشراء في كل مرحلة من مراحل اللعب بها ما يريد من أسلحة متطورة وأدوات ومستحضرات التجميل، وكافة ما يصلح للحرب.

موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات

الدخول الى موقع Midasbuy الرسمي للعبة ببجي من اجل الشدات يحتاج الى الخطوات التالية:

الدخول الى هذا الموقع الرسمي Midasbuy عبر تطبيقات غوغل او ابل ستور.

ثم كتابة رقم المرور واسم المستخدم الخاص باللاعب.

يمكن للاعب دخول الموقع عن طريق إدخال حساب الفيس بوك.

ثم يقوم اللاعب بإدخال رمز الاسترداد او ما يسمى بالكود.

من ثم الضغط على كلمة استرداد يؤدي الى إخبار الموقع بالرغبة في إتمام عملية الاسترداد.

ثم يقوم الموقع بإنزال الهدايا الخاصة بالكود المستبدل في محفظة اللاعب.

موقع شحن كودات ببجي Midasbuy

شحن الشدات عن طريق إدخال الايدي id من اهم الطرق التي تعمل على شحن شدات PUBG Mobile، اذا يؤدى الايدي او المعرف الخاص باللاعب الى ضمان اكثر لسرية حساب اللاعب، وذلك اذا ما قد تم إدخاله في الموقع الصحيح والمكان المناسب له في داخل موقع ميداس باي واستكمال البيانات بشكل صحيح.