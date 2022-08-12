نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Gta vice city Grand Theft Auto Vice City الأصلية للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta vice city من الألعاب التي تم تطويرها من قبل شركة روكستار التي تشتهر بألعاب Gta التي تعد من أفضل ألعاب الأكشن والمغامرات، حيث تدور أحداث لعبة السرقة الكبرى حول تومي الذي يعد فرد من ضمن عصابات السرقة والمخدرات ويقع ضحية خيانة يقوم على أثرها بدخول السجن، ثم يخر لينتقم. من ألعاب سلسلة Gta الشهيرة التي تم تطويرها بواسطة روكستار نورث، وتم نشرها من خلال شركة روكستار عام 2001، وهي من ألعاب الفيديو من نوعية العالم المفتوح، وهي الإصدار السادس من لعبة Gta، وعند صدورها في عام 2001 كانت تعمل على البلاي شتيشن 2 وبعد ذلك على ويندوز، والأكس بوكس، ثم الاندرويد والأيفون.

وتدور أحداث اللعبة في الثمانينات، في مدينة فويس ستي وهي مدينة خيالية تشبه مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبطل اللعبة هو قاتل يسمى (تومي فيرستي) تم وضع كمين للقبض عليه ووضعه في السجن، وبعد خروجه من السجن يريد أن ينتقم ممن كان السبب في دخوله إلى السجن.

مواصفات لعبة Gta vice city

هي اللعبة الأكثر طلبًا حول العالم، حيث تعد اللعبة الثانية في سلسة لعبة Gta، وهي من ألعاب ثلاثية الابعاد، وأحداث القصة تعتمد على الشغب بين أفراد العصابة وبطل اللعبة، ومن مواصفات اللعبة الآتي:

اسم اللعبة: Grand Theft Auto Vice City.

الحجم: 1.3 جيجا بايت.

المطور: Rockstar North.

متطلبات التشغيل: PS4, PC, iOS, Mac, PS2, Android, Xbox, Kindle.

تاريخ الإصدار: 27 أكتوبر 2002.

اللغة الخاصة باللعبة: English.

تاريخ التحديث: 9 أغسطس 2022.

الفئة العمرية: البالغين أكبر من 17 عام.

إصدار اللعبة: 1.10.

تحميل Gta vice city

من أفضل ألعاب المغامرات والأكشن حول العالم، ويلجأ إلى تحميلها الكثير من محبي هذه النوعية من الألعاب، ولتحميل اللعبة كالآتي:

التحميل من جوجل بلاي

لتحميل لعبة السرقة الكبرى نائب المدينة من خلال متجر جوجل مقابل مبلغ من المال أتبع الخطوات الآتية:

أولا تسجيل الدخول إلي متجر جوجل بلاي. ثم كتابة أسم اللعبة داخل صندوق البحث أعلي المتجر. حدد الطريقة التي ستدفع من خلالها حق الحصول على اللعبة والمقدر بمبلغ 4.99 دولار. ثم ثبت اللعبة على جهازك بكل سهولة

المقتطف

Gta vice city من أفضل العاب المغامرات التي تم تطويرها من قبل شركة روكستار نورث الشهيرة بالألعاب ثلاثية الأبعاد، وهذه اللعبة تدور أحداثها حول اللص الشهير تومي فيرستي الذي يقوم بمحاسبة المسئولين عن سجنه من العصابات.