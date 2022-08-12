نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات نارية.. مواصفات أيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max الجديد والسعر خيالي في جميع الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة في الفترة الحالية تستعد شركة آبل من أجل الاطلاق هاتف ايفون 14 برو ماكس وعلى حسب التسريبات التي تم الاعلان عنها انه تمت مشاركة صورة يوضح نموذج هاتف ايفون 14 برو ماكس القادم وكان ذلك خلال موقع تويتر وتم الإعلان عن تصميم الجهاز والواجهه الاماميه بالاضافة الى الواجهه الخلفيه وظهر الهاتف في الصوره انه يتميز بفتحة ثقب في المقدمة كما انه يتوفر فتحتين بالكاميرا الاماميه وواصل حجم الهاتف إلى حوالي 6.7 بوصة.
مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس
حيث أنه من المعروف وعند الانتقال إلى تصميم هذا الهاتف فإنه يحتوي على كاميرا في الزاوية اليسرى العليا كما أن الكاميرا تكون افضل من كاميرا الجيل السابق التي كانت في هاتف أيفون 13 برو ماكس وبالنسبة إلى الكاميرا الخلفية بأنها تحتوي على حوالي ثلاثة مستشارات بالإضافة إلى توفر فلاش من نوع ليد كما أنه من المتوقع أن يكون المستشعر من طراز ToF 3D LiDAR.
أيفون 14 برو Max
- كما أنه وبالنسبة إلى هاتف أيفون 14 برو ماكس في الفترة القادمة سوف يكون مصنوع من الزجاج وتوفر عليه إطار من الألمنيوم من أجل حمايته من الواقعات والسقطات ولا يتوفر في هذا الهاتف أي حواف جانبية.
- كما أن هذا الهاتف من المتوقع أن يكون وزنه حوالي 25 جرام والكاميرا في هذا الهاتف سوف تكون حوالي 48 ميجا بيكسل وتكون داعمة للتصوير بتقنية 8K،
- كما أن الهاتف سوف يدعم تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.
- حيث أنه ومن المعروف أنه وفي هذا الهاتف سوف يكون المعالج من نوع “A16 Bionic” وهذا يكون بدقة تصنيع 5 نانومتر.
- كما أن الهاتف الشاشة به مصنعة من مكونات تكون مقاومة للماء في حال سقوطه به .
سعر iPhone 14 Pro Max
- سعر الايفون ١٢٠٠ دولار أمريكي.
- ما يعادل ٢٣ ألف جنية مصري.
- وبسعر ٤١٠٠ ريال سعودي، يأتي مع الجهاز الضمان الخاص به، ويأتي معه وصلة USB c.
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