نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف samsung s23 altra أقوي كاميرا وأحسن جودة تصوير متخصصة امكانيات لا مثيل لها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد شركة سامسونج من أهم وأقوي الشركات المنافسة في السوق المصري بأجهزة الهواتف المحمول، وذلك لأنها تقوم بأصدر هواتف مميزة وفريدة، ومن ضمن هذه الهواتف الجديدة التي تم طرحها في الأسواق من قبل شركة سامسونج هو هاتف samsung s23 altra حيث ينفرد هذا الهاتف بخصائص فريدة ومميزة مثل قوة المعالج والشبكات الانترنت، ودقة التصوير للكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الخصائص لهذا الهاتف وأهم العيوب التي توجد به.
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خصائص هاتف samsung s23 altra
يتساءل العديد من الأفراد في العديد من الدول العربية الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف عن أهم الخصائص المميزة لهاتف samsung s23 altra وإليكم أهم هذه الخصائص في النقاط التالية.
- يأتي الهاتف بنسختين نسخة ٨ جيجا، ونسخة ١٢ جيجا والتي تضمن مساحة كبيرة داخل الهاتف.
- كما أنه يعمل الجهاز بأحدث أصدرت أندوريد وهو أندوريد ١٢.
- حجم البطارية يصل إلى ٥٠٠٠ مللي أمبير، ولذلك يتمتع الهاتف بحجم بطارية كبير قادرة على تشغيل الهاتف لعدد ساعات طويلة.
- كما أنه يتمتع الهاتف بحجم شاشة كبير حيث يصل إلى ٦.٨ بوصة مما يسمح للمستخدم بمشاهدة أفضل الفيديوهات بصورة وجودة عالية.
- كما أن يساعد هاتف samsung s23 altra على تشغيل جميع شبكات الأنترنت بكفاءة عالية من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.
عيوب هاتف samsung s23 altra
وبعدما تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم الخصائص والمميزات لهذا الهاتف، يهتم معظم الأشخاص بمعرفة العيوب والمشكلات التي قد يكون اشتكي منها بعض المستخدمين، موضحة في النقاط التالية.
- يعد من أكثر المشكلات هو ارتفاع سعر الهاتف حيث يصل سعره إلى ٣٠ ألف جنية ويعد هذا السعر مرتفع لدي العديد من الأفراد.
عدم وجود سماعة أذن بعلبة الهاتف.
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