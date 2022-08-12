نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر آيفون 14برو ماكس الجديد iphone 14 Pro Max والسعر المتوقع قبل النزول فى الفترة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات آيفون 14برو ماكس، إليك كل التفاصيل التى تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي Apple، وهو iPhone 14 Pro Max نعرض لك في هذه المقالة مواصفات وسعر الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة يأتي الهاتف كـ أفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من المميزات وهو النسخة الأعلى من iPhone 14 من حيث السعر والأداء والمواصفات بشكل عام، ويتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.71 ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. مميزات أيفون 14 برو ماكس مواصفات لن تتوقعها فى هذا الاصدار الجديد مواصفات آيفون 14برو ماكس إليك سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max بالتفصيل التالية: الأبعاد الطول 163.1 ملم العرض 74.2 ملم سمك الموبايل 7.8 ملم. الوزن 196 جرام الألوان أزرق، أبيض، أسود مواد التصنيع زجاج خلفيه وأمامي، إطار من الألومنيوم. الشحن السريع بقدرة 30W شحن لاسلكي MagSafe بقدرة 18W للبطارية الشحن السريع بقدرة 30W شحن لاسلكي MagSafe بقدرة 18W. المساحة الداخلية للموبايل آيفون 14 برو ماكس هي 128 جيجابايت. الهاتف بدون حواف جانبية. مواصفات آيفون 14 برو ماكس يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بشكل الأنسيابي وتصميم الجهاز جميل جدا. يتميز تصنيع الشاشة الأمامية للهاتف ايفون 14 برو ماكس من الزجاج ضد الخدوش ومنع الغبار يصل إليها. بينما تصنيع هاتف ايفون 14 برو ماكس يأتي من الخلف مصنوع من الزجاج مع فريم من الألومنيوم. ويتميز أيضاً هاتف ايفون 14 برو ماكس بسرعة في الأداء ويتميز بشكل الشاشة كبيرة وعديدة في المميزات. المواصفات الداخلية الكاميرا الخلفية في هاتف آيفون 14 برو ماكس بدقة 45 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى للعزل وواحدة للمساحات الشاسعة. مستشعر التعرف على الوجه (Face ID)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر. المعالج سداسي النواة. العشوائية 8 جيجابايت. قوة البطارية3420 ملي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر. بلوتوث يدعم، 5.0, A2DP, LE, aptX. العلامة التجارية Apple الموديل آيفون برو ماكس. سعر الموبايل بالإضافة إلى أنه وصل السعر العالمي 1340 دولار. حيث عن سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس مصر38,289 جنيه مصر. كما أنه في وصل السعر في السعودية 5,990 ريال سعودي. وبالنسبة إلى سعر الهاتف في الإمارات 5,990 درهم . كما أنه في الفترة الأخيرة قامت شركة أبل إطلاق الفئة الأولى من هواتف هاتف iPhone 14 خلال سبتمبر المقبل والطرح هنا سيشمل أيضا ساعة أبل الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر آيفون 14برو ماكس الجديد iphone 14 Pro Max والسعر المتوقع قبل النزول فى الفترة القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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