مقارنة بين جوال iPhone 14 و HUAWEI P50 من حيث الجودة وغيره من جوالات 2022 أهم مايميز هاتف ايفون 14 نسخة 2022

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مقارنة بين جوال iPhone 14 و HUAWEI P50

جهاز HUAWEI P50 ، يأتي iPhone 14 مزودًا بشاشة OLED كاملة الشاشة إلى جانب جميع ميزات iOS 16 القوية الجديدة. يعد هاتف Huawei P50 Pro هاتفًا جيدًا ، وإن كان يفتقر إلى خدمات Google Mobile. إنه يركز على التصوير الفوتوغرافي الماهر في إنتاج صور أكثر واقعية ويستخدم برنامج Huawei XD Optics و Fusion Pro الجديد ، بالإضافة إلى مجموعة كاميرات فريدة من أربعة أجهزة استشعار للقطات الكاميرا الرئيسية. من المتوقع أن يكون عمر بطارية iPhone 14 هو نفسه iPhone 13. من ناحية أخرى ، يتمتع Huawei P50 بميزة سعرية.

مقارنة بين iPhone 14 و Samsung Galaxy S22

يأتي جوال سامسونج بشاشة منحنية مقاس 6.8 بوصة لجهاز Galaxy S22 تجعل مظهر سامسونج الرائد مختلفًا كثيرًا. يتوفر Samsung Galaxy S22 في تكوينات تخزين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت / 256 جيجابايت ، بينما يتميز iPhone 14 أيضًا بسعة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. يستخدم Galaxy S22 معالج Snapdragon® 8 Gen 1 ، ويستخدم iPhone 14 شريحة Apple A16. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر التشغيل على أحدث إصدارات Android 12 و iOS 16 و Galaxy S22 و iPhone 14 سرعة أعلى وأداء أفضل.

iPhone 14 مقابل iPhone 13

كيف يمكن أن يختلف iPhone 14 الجديد 2022 عن طرز iPhone 13 الحالية؟ أكبر تغيير في iPhone 14 مقابل iPhone 13 هو التصميم. يُذكر أن Apple تتخلى عن الشق في الموديلات المحترفة بينما تقضي أيضًا على عثرة الكاميرا في الخلف. ولكن هناك الكثير من التغييرات فيما يتعلق بترقيات المواصفات ، وتحسينات الكاميرا مثل الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وإمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K ، والشاشة التي تعمل دائمًا ، وحتى طراز جديد حيث تحاول Apple الاحتفاظ بأفضل هاتف لها.

iPhone 14 مقابل Pixel 7

يأتي كل من iPhone 14 و Pixel 7 مع أكبر الشاشات ويتميزان بمستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب بالإضافة إلى وجود هاتف كبير جدًا مثل هذين مما يعني أن المعالج مثل A15 / 16 bionic و Google Tensor بالداخل يمكنه العمل بأفضل وأعلى أداء. دون ارتفاع درجة الحرارة. أيضًا ، ضع في اعتبارك أنه حتى الآن ، لدينا فقط شائعات وتسريبات لجهاز iPhone ، في حين أن Google قد أعطتنا بالفعل بشكل رسمي لمحة رسمية للغاية عن تصميم Pixel 7 Pro. ومع ذلك ، فإن الهاتفين سيأتيان في الخريف فقط ، لذا ترقبوا واحصل على مزيد من التفاصيل هنا.