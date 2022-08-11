نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A23 5G نسخة محسنة من هاتف سامسونج السابق | مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung A23 5G نسخة جديدة محسنة وإصدار آخر من إصدارات هواتف شركة سامسونج الجديدة ينضم إلي مجموعة هواتف الشركة هذا العام. حيث مؤخراً أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق النسخة الجديدة من هاتفها السابق Samsung A23 مع بعض التعديلات والاضافات لتحسين الأداء وبالتأكيد مع تغيير السعر. فقدمت الشركة هاتف Samsung A23 5G والذي يوفر دعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G. كما تظهر الاختلافات بين نسختي الهاتف بداية مع المعالج والذي يتوفر من نوع Snapdragon 695 5G من شركة Qualcomm. ويذكر أن ذلك المعالج يوجد في عدد من هواتف الشركات الأخري مثل : Redmi note 11 pro ، Realme 9 pro ، Poco x4 pro ، وأيضاً Honor x9 الجديد. كذلك يقدم الهاتف شاشة IPS مميزة مع دعم لمعدل التحديث الجديد 90 هيرتز. بالإضافة إلي نظام كاميرات لا يختلف كثيراً عن الإصدار السابق مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل. كما يحتوي أيضاً علي بطارية 5000 مللي أمبير تقدم أداء مستقر مع سرعة شحن 25 وات. الخلاصة لا يوجد فرق كبير بين الهاتفين سوي في المعالج مع دعم شبكات الجيل الخامس ، فيما عدا ذلك يتشابه كلا الهاتفين بشكل كبير. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung A23 5G الجديد من شركة سامسونج.

مواصفات هاتف Samsung A23 5G :

‌يتوفر الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 197 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في الظهر بالكامل ، بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

في الظهر بالكامل ، بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع 4G والخامس 5G معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

لكن لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع PLS LCD وبحجم 6.6 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل.‌

وبحجم 6.6 إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ بالإضافة إلي دعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 400 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 والموجودة في جميع الأجهزة الذكية الحديثة ، والتي توفر تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات أو الألعاب.‌

والموجودة في جميع الأجهزة الذكية الحديثة ، والتي توفر تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي حوالي 90 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌يأتي هاتف Samsung A23 5G مع نظام تشغيل Android 12.

مع نظام تشغيل بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من سامسونج One UI 4.1 .‌

.‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 695 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف أيضاً بنواتين من نوع Kryo 660 Gold ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Kryo 660 Silver ، أما تلك فتتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.7 جيجا هيرتز.‌

، أما تلك فتتوفر بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك يوجد في الهاتف أيضاً وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة كوالكوم مع معالج من نوع Adreno 619 .‌

من شركة كوالكوم مع معالج من نوع .‌ الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما يتوفر بالهاتف أيضاً رامات من نوع LPDDR4X السريع ، بالإضافة إلي ذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1.

كاميرا هاتف Samsung A23 5G :

‌يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF مع دعم المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع دعم المثبت البصري OIS.‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide مع زاوية تصوير 123°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع مع زاوية تصوير أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً كاميرا رابعة وأخيرة تستخدم في العزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أيضاً.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر أيضاً بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Samsung A23 5G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، إلا أنها توفر أصوات واضحة ومقبولة.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، إلا أنها توفر أصوات واضحة ومقبولة.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

كذلك تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.

تتوفر أيضاً مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر.

مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر. تأتي أيضاً مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

وات.‌ بالإضافة إلي وجود مدخل شحن من النوع السريع Type C 2.0 .‌

.‌ وأخيراً: الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأبيض ، الأزرق ، والخوخي أيضاً.

سعر هاتف Samsung A23 5G :

لم تعلن شركة سامسونج عن أية أسعار رسمية للهاتف بعد. لكن من المتوقع أن يأتي سعر الهاتف مقارباً لسعر نسخة الـ4G السابقه منه أو أعلي منه قليلاً.