نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن كود ببجي بنفسك بدون أي مصاريف إضافية رسمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن كود ببجي بنفسك هي أفضل الطرق لشحن ألعاب PUBG Mobile لأن اللاعبين يمكنهم الحصول على الشدات على الفور دون الانتظار، أو عن طريق شراء كود ببجي من أكثر من متجر يبيع هذه الشدات بطريق الأكواد، ثم إضافة هذا الرمز على موقع ببجي الرسمي، وسوف يقوم الموقع الإلكتروني تبادل مباشر للشدات إلى حسابك، وهذا من خلال المعرف الخاص بك، ولأن لا يعرف معظم اللاعبين كيفية الشحن من خلال الكود، سيكون هذا ما نشرحه بالتفصيل في هذا التقرير ونوضحه حتى النهاية.

طريقة شحن كود ببجي بنفسك

تعد طريقة شحن ببجي من خلال الكود من الطرق البسيطة التي يستخدمها اللاعبون في السعودية ودول الخليج، فهي تسهل شحن شدات ببجي بسرعة، حيث أن هذه الطريقة لا تتطلب أي مجهود غير التكلفة المنخفضة للشحن، والتي يمكن تحقيقها بالحصول الكمية التي تريدها من خلال الموقع الرسمي لشحن ببجي، أو أي متجر آخر ترغب في الحصول عليه مجانًا.

سيمنحك هذا الموقع أو المتجر كود أو رمز الشحن للكمية التي اشتريتها، ثم تدخل الموقع الرسمي و أدخل المعرف الخاص بك من خلال كتابة الأي دي، ثم أدخل رمز الشحن للشدات الذي حصلت عليه من المتجر، ثم انقر فوق استرداد الشدات، وسيتم إرسالها إليك على الفور في حساب PUBG الخاص بك.

خطوات شحن ببجي عن طريق الكود

أولاً، قم بشراء أكواد شحن شدات ببجي 2022 والعدد الذي تريده من أحد المتاجر أو المواقع الرسمية.

والعدد الذي تريده من أحد المتاجر أو المواقع الرسمية. قم بتسجيل الدخول إلى موقع Midasbuy لإعادة التعبئة.

انقر فوق استعادة UC أو استرداد الشدات

أدخل رقم الأيدي الخاص بك.

ثم أدخل رمز PUBG الذي حصلت عليه.

بعد النقر فوق استرداد، سيتم إرسال الشدات مباشرة إلى حساب PUBG الخاص بك.

طريقة استرداد أكواد ببجي

ميداس باي هو أحد المواقع الشريكة المعترف بها رسميًا لـ PUBG Mobile، وهو متخصص شحن شدات ببجي بكل سهولة لجميع اللاعبين في دول الخليج، سيقوم الموقع بعد ذلك بإرسال الشدات بسرعة إلى داخل اللعبة، أما عن كيفية استرداد الهدايا مع PUBG Shipping اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع ميداس باي لاسترداد هدايا PUBG Shipping الرسمي.

لاسترداد الرسمي. سجّل الدخول باستخدام حساب بريدك الإلكتروني المسجل في PUBG.

في نموذج استرداد الهدية، أدخل الرمز ثم اضغط على “موافق”.

لاحظ أنه لا يمكنك استخدام رمز الاسترداد إلا لمرة واحدة فقط.

تحويل شدات ببجي عبر الايدي ID

هناك العديد من مواقع الويب التي يمكنك الحصول عليها وتحويل شدات PUBG، ولكن ليست جميعها موثوقة، لذا فإن موقع oonoo هو أحد أفضل هذه المواقع، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى موقع الويب، وتنفيذ بعض المهام مثل الإجابة على بعض الأسئلة، أو شاهد مقاطع الفيديو القصيرة هذه، ويتم جمع النقاط وتحويلها إلى شدات PUBG.