نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون 14 برو max.. تعرف علي المميزات الجديدة الموجودة في هاتف ايفون الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول ايفون 14 برو max ، هذا ما يبحث عنه عشاق التكنولوجيا وهذا الهاتف تقدمه لنا شركة آبل العالمية، وهي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وهي غنية عن التعريف في مجال التكنولوجيا والهواتف والأجهزة اللوحية والذكية وهاتف ايفون 14 برو max هو أحدث هاتف في سلسلة هواتف آبل المعروفة ونجد أن قطاع كبير جدا من الأشخاص حول العالم يفضلون استخدام هواتف الآيفون هي دون عن غيرها نظرا لما لها من مزايا غير موجودة في الهواتف الذكية الأخرى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر نقاء كاميرا الآيفون لا يمكن مقارنتها بأي كاميرا هاتف أخرى موجود في الأسواق مهما كانت إمكانيات الهاتف وقد صرحت شركة آبل عن هاتف ايفون 14 برو max يملك العديد من المزايا التي تعتبر أفضل من نسخة آيفون 13 برو ماكس السابق وبالطبع هذا الهاتف أعلى من حيث الفئة السعرية بفعل إمكانياته الداخلية وتصميمه الفريد كل تلك المميزات تجعل الأفراد ينتظرون بفارغ الصبر موعد نزول ايفون 14 برو max هذا ما سوف نتعرف على من خلال السطور القادمة لمقالنا هذا.

موعد نزول ايفون 14 برو max

أعزائي القراء متابعينا من الدول المختلفة والباحثين عن موعد نزول ايفون 14 برو max نبشركم بأن الموعد المتوقع لنزول الهاتف من شركة آبل الأمريكى سوف يكون في شهر سبتمبر المقبل وهذا كذلك سوف يكون بالتزامن مع صدور ساعة آيفون الجديدة لعشاق الساعات الذكية وأما عن موعد نزول الهاتف في الشرق الأوسط والدول العربية فمتوفع أن يكون هذا في شهر فبراير وجدير بالذكر أن الهاتف سينزل اولا في المملكة العربية السعودية ومن ثم في الإمارات العربية المتحدة وبعدها لباقي الدول .

مواصفات هاتف ايفون 14 برو max

وأما عن مواصفات هاتف ايفون 14 برو max فهي على النحو التالي: