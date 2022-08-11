نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل عن طريق ID تحديث 2022 في خمس خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، تلك العبارة من أكثر ما يتزايد عنها عمليات البحث من قبل الآلاف من محبي الألعاب الإلكترونية، وتعبر لعبة ببجي من الألعاب الشيقة والممتعة والتي يعشقها الكثيرين من الكبار والصغار، لذلك يسعى اللاعبون على الاستمرار في اللعبة أطول وقت ممكن من خلال شحن شدات ببجي التي تعتبر هي مفتاح الاستمرارية في اللعبة والفوز، فتمنح اللعب إمكانية الحصول على جميع المستلزمات المتواجدة على متجر اللعبة مستخدما اللاعب الشدات، ومن هذا المنطلق نتناول سويا كيفية الحصول على شحن شدات موبايل بالطريقة الرسمية.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل عبر الموقع الرسمي

عن طريق الموقع الرسمي يمكن شحن شدات ببجي موبايل والاستمتاع لأكثر وقتًا ممكن في اللعبة، وتضمنت الطريقة النحو التالي:

أولا على اللاعب الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات برجي .

بدا عملية تسجيل الدخول على الموقع

بعد الانتهاء من التسجيل، قم بتحديد عدد شدات برجي الراغب في شحنها.

قم بتسجيل الاي دي« ID» الخاصة باللاعب.

تحديد من الخيارات الظاهرة امامك وسيلة الدفع التي تتناسب مع اللاعب، الانتظار قليلإ، ثم ادخل على حسابك في لعبة ببجي موبايل واختيار خانة الشدات الظاهرة أعلي الشاشة ومعرفة تم وصول شحن عدد الشدات الذي تم شحنه على اللعبة ام لا.

طريقة لعبة ببجي موبايل للمبتدئين

تضمنت طريقة التسجيل الدخول في ببجي موبايل عدد من الخطوات الميسرة والتي تمكن اللاعب بالانضمام ضمن مجموعة من الاعبين في مختلف أنحاء العالم، ويسهل على اللاعب التسجيل في ببجي بحساب الفيس بوك او تويتر أو انشاء حساب جديد.